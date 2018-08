Un intento de robo obliga a cerrar una de las piscinas de Alhaurín de la Torre El Ayuntamiento advierte de que la reapertura se puede prolongar en el tiempo por la ley de contratos públicos FERNANDO TORRES Martes, 14 agosto 2018, 00:38

Las piscina de Alhaurín de la Torre no están viviendo su mejor verano. De los cinco recintos públicos que hay en la localidad, uno no va a abrir esta temporada por no haber sido adaptada a tiempo a la normativa sanitaria. Otra de ellas abrió el pasado viernes, en pleno agosto, y las tres restantes se pusieron en funcionamiento con ligeros retrasos pero sin problemas, hasta ayer. La de la barriada La Alquería amaneció con evidencias de lo que, a juicio del Ayuntamiento, parece un intento de robo. Los desperfectos obligarán a mantener la piscina cerrada durante los próximos días.

Según fuentes municipales, el Consistorio ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que está investigando. Las primeras suposiciones es que los presuntos ladrones trataron de robar el material recién instalado (escaleras, duchas y otros elementos). Dichos materiales están arrancados de cuajo, pero no se los han llevado, lo que puede ser signo de que fueron sorprendidos en el acto.

El concejal de Deportes, Prudencio J. Ruiz, lamentó ayer profundamente los hechos y ha indicado que el recinto tendrá que permanecer cerrado sin fecha de reapertura por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque las empresas de suministro están de vacaciones con motivo de la celebración de la Feria de Málaga y, en segundo lugar, porque administrativamente podrían plantearse dificultades técnicas, debido a lo estricto de la Ley de Contratación Pública de 2018, en lo referente a los contratos menores de suministros.