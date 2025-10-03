Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividad de un bingo en el interior del hotel a principios de semana ENGLOBA

Un hotel en las Pedrizas en Antequera se convierte en un centro de acogida de inmigrantes

El colectivo Engloba atiende a cincuenta hombres de Senegal y Mali, a la espera de resolver su futuro

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:03

Comenta

El Hotel Las Pedrizas de Antequera está acogiendo a más de cincuenta personas inmigrantes, atendidas por Engloba, colectivo que desarrolla planes del Gobierno de España ... para su integración en el territorio nacional, buscando servicios y transformación social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  7. 7 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  8. 8 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  9. 9 Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga
  10. 10 Octubre arranca con la procesión extraordinaria del Cristo de la Hermandad del Dulce Nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un hotel en las Pedrizas en Antequera se convierte en un centro de acogida de inmigrantes

Un hotel en las Pedrizas en Antequera se convierte en un centro de acogida de inmigrantes