Un hotel en las Pedrizas en Antequera se convierte en un centro de acogida de inmigrantes

El Hotel Las Pedrizas de Antequera está acogiendo a más de cincuenta personas inmigrantes, atendidas por Engloba, colectivo que desarrolla planes del Gobierno de España ... para su integración en el territorio nacional, buscando servicios y transformación social.

Este martes 30 de septiembre, la asociación que los acoge publicaba en sus redes sociales: «El CENG 1 Las Pedrizas, gestionado por Asociación Engloba en el marco del programa de Protección Internacional, celebró una jornada lúdica muy especial con la organización de un bingo comunitario abierto a todas las personas residentes del recurso». Confirmando su alojamiento en este hotel de 20 habitaciones situado en la zona de las Pedrizas que conecta las autovías entre Antequera con Málaga y Granada.

La actividad «se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, con explicaciones previas de las reglas y apoyo lingüístico para garantizar que todo el mundo pudiera seguir el juego con autonomía», siguen compartiendo en su página web.

Se trata de «personas de distintas edades y procedencias», siendo Mali y Senegal las que más predominan. Todos «compartieron mesa, se animaron mutuamente y tejieron vínculos que refuerzan la vida comunitaria del centro». La actividad sirvió también para entrenar habilidades sociales, «practicar el idioma en un contexto distendido y recordar normas de respeto y cuidado mutuo que sostienen la buena convivencia».

Se desconoce la edad de los mismos y desde este periódico se ha intentado que la Subdelegación del Gobierno en Málaga, la propia asociación y el hotel amplíen información, pero al cierre de nuestra edición, no hemos podido recibir respuesta para que nos ofrezcan más detalles. Tampoco se sabe si están de paso o la intención es buscar su adaptación en el municipio de Antequera. Vecinos de Villanueva de Cauche manifiestan que los ven por la zona desde este verano, por lo que llevarían varias semanas.

Acogida de inmigrantes

Antequera abrió hace nueve años un centro de refugiados en el antiguo convento de Santa Eufemia. Fue a raíz de la cesión del recinto por parte de las religiosas Mínimas y una coordinación entre el Gobierno de España, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y el Ayuntamiento de Antequera que adaptó el recinto para su nuevo uso.

Por otra parte, existen fundaciones como Prolibertas y Málaga Acoge que asesoran a inmigrantes en su paso por la ciudad y con el fin de ayudarles en su futuro. Ahora con este sistema en el hotel de las Pedrizas se abre una nueva vía con Engloba. Habrá que esperar a que algún organismo amplíe la intención de qué hacer con estas personas.

En Torrox, días pasados, el consistorio aprobó una moción en la que solicita al Ejecutivo «reorientar la política de acogida, garantizando una distribución territorial equilibrada y evitando la concentración en municipios turísticos». Allí es habitual desde finales de 2023 y en Antequera parece que se abre una puerta nueva de acogida a personas en parecidas circunstancias a las de localidades costeras.