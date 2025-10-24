Guaro intensifica la vigilancia urbanística en suelo rústico ante el aumento de obras sin licencia

El Ayuntamiento de Guaro ha decidido intensificar las labores de control y seguimiento urbanístico en todo el término municipal tras detectar en los últimos meses ... un incremento notable de obras, instalaciones y movimientos de tierra ejecutados sin la preceptiva licencia ni comunicación previa a los servicios técnicos municipales.

Según el bando emitido por el Consistorio, se ha constatado la proliferación de actuaciones en suelo rústico que vulneran la normativa vigente en Andalucía, lo que ha motivado la puesta en marcha de medidas de vigilancia y supervisión con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y preservar el orden urbanístico dentro del municipio.

El documento municipal, firmado por el área de Urbanismo, recuerda que cualquier actuación en suelo rústico requiere autorización o licencia, y pide a los propietarios e interesados en adquirir parcelas en Guaro que consulten previamente con los técnicos municipales para conocer las posibilidades y limitaciones urbanísticas de cada terreno. El Ayuntamiento apela, además, a la colaboración vecinal para fomentar un desarrollo ordenado, responsable y respetuoso con el entorno.

Sobre este asunto, el alcalde de Guaro, José Antonio Carabantes, explicó a SUR que desde el pasado mes de mayo se han registrado una veintena de casos de construcciones, rebajes de terrenos, instalación de contenedores y colocación de vallados sin autorización, lo que ha llevado al Ayuntamiento a actuar. «Llevamos ya varios meses observando que se estaban realizando ventas de parcelas abandonadas y obras de la noche a la mañana, incluso la instalación de contenedores reconvertidos en viviendas», señaló el regidor.

«Ante esta situación, hemos recorrido el término municipal para comprobar de primera mano lo que ocurre. Creemos que muchos lo hacen por desconocimiento de la normativa o porque alguien les ha informado mal, asegurándoles que las casas prefabricadas o de madera no necesitan licencia, y eso no es así», añadió.

En la misma línea, el regidor subrayó que la intención del Ayuntamiento «no es sancionar a los vecinos, sino informarles». En los casos detectados, el procedimiento consiste en abrir un expediente y requerir al propietario que aclare el uso previsto de la obra o instalación: «En función de esa información, los técnicos municipales emiten un informe», detalló.

El alcalde recordó que la normativa autonómica prevalece sobre la municipal, y que el Ayuntamiento debe garantizar su cumplimiento. «Si una actuación no se ajusta a la normativa, lo normal es que se restituya el terreno a su estado original. Quien compra una parcela rústica debe saber que solo puede destinarla a su uso agrícola o ganadero tradicional», afirmó.

Carabantes insistió en que el objetivo de estas medidas es mantener el equilibrio entre el crecimiento urbano y la protección del entorno rural e insistió que Guaro tiene un término municipal pequeño, de apenas 22 kilómetros cuadrados, con zonas de monte, carreteras y áreas de protección ambiental. No podemos permitir que el suelo rústico se descontrole.

Finalmente, el regidor aseguró que el Ayuntamiento seguirá apoyando las actividades agrícolas y ganaderas, así como las construcciones que cumplan con la normativa. «No queremos frenar el desarrollo, sino ordenarlo. El pueblo está creciendo, se están presentando nuevos proyectos de vivienda y se está tramitando un plan parcial de 150 viviendas. Pero en el campo debemos mantener el equilibrio, porque también hay muchos agricultores que necesitan tranquilidad y orden», apuntó.