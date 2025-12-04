El Gobierno declara de «interés público» el esperado proyecto del cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre

La Guardia Civil de Alhaurín de la Torre está instalada en su actual cuartel desde 1998. Es un edificio situado en plena plaza de la ... Concepción, junto a la iglesia que, como han denunciado organizaciones profesionales del Cuerpo y el propio Ayuntamiento no tiene ni el espacio adecuado para la actividad que allí se desarrolla, ni una ubicación idónea y, además, requiere de un mantenimiento constante, que asume la Administración local, como ha hecho ver en distintas ocasiones el alcalde, Joaquín Villanova. El regidor, incluso, ha llegado a decir que es una «vergüenza».

De hecho, desde hace más de veinte años, se habla de la urgencia de construir un nuevo puesto de la Benemérita, unas conversaciones que, en 2008, culminaron con la cesión formal de una parcela, de 5.000 metros cuadrados, para que se levantara el edificio por parte del Ayuntamiento.

El solar, en la zona de El Encuentro, tiene salida directa a las principales arterias del casco urbano, todo lo contrario que el actual, más encajonado. Desde que se puso a disposición la parcela, valorada en 3 millones de euros, como recuerdan desde la Alcaldía, nada se ha hecho. A pesar de ello, hasta en dos ocasiones, después de la cesión inicial, el pleno de la Corporación Municipal votó a favor de no o ejercitar el derecho de reversión.

6,8 Millones Es la inversión prevista para el nuevo puesto de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre

Una decisión del Gobierno central parece devolver los bríos a este enquistado proyecto. El último Consejo de Ministro ha aprobado un importe de 262,8 millones de euros destinados a un total de 130 obras en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil programadas hasta 2029, financiadas con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio del Interior.

Estas obras, entre las que está la esperada de Alhaurín de la Torre, están dentro del 'Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029' y tienen la consideración de «interés público».

El proyecto de construcción del cuartel ya tuvo la consideración de «interés público» en un plan de infraestructuras de Interior del periodo 2021-2025

No es la primera vez que ocurre, eso sí, ya que el acuartelamiento alhaurino también iba en la lista del plan que, con el mismo nombre que e actual, puso en marcha el ministro Fernando Grande-Marlaska para el periodo 2021-2025.

En cualquier caso, supone una continuidad a lo anunciado en octubre de 2023, cuando Madrid informó de que se adjudicaba la redacción del proyecto del nuevo puesto, un contrato cerrado por 128.000 euros por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios a la empresa Idom Consulting Engineering Architecture, S.A.U. La parcela, igualmente, figura registrada en la base de datos del inventario del Patrimonio del Estado-Central de Información de Bienes Inventariables del Estado, así como en el Catastro, con Interior como titular, tal y como precisaron fuentes ministeriales.

Otra clave, es que, al ser una obra 'de interés público', podrá ser tramitada por la vía especial prevista en la Ley13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, lo que puede ser una ventaja para sus avances administrativos.

La materialización del nuevo cuartel alhaurino dependerá de la Dirección General de la Guardia Civil, que impulsará 51 intervenciones por importe de 89,7 millones de euros con cargo a sus propios presupuestos. En este lote está el puesto de Cártama, donde sí hay obras ya, en concreto, desde julio pasado, y nuevos acuartelamientos en Vera (Almería), Villarrobledo (Albacete), Benavente (Zamora), Algeciras (Cádiz), Calahorra (La Rioja), Cáceres, Icod de losVinos (Santa Cruz de Tenerife), además de un depósito de municiones en Valdemoro (Madrid).

Conforme puede consultarse en el mapa de infraestructuras disponible en la web de Interior, el cuartel de Cártama, tiene un presupuesto de 4,6 millones, mientras que el de Alhaurín de la Torre, todavía en fase de proyecto, tiene asignada una inversión de 6,8.

Freno a una reforma urbanística

En junio de 2024, todos los partidos de la Corporación Municipal votaron a favor de un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana que da luz verde a la ampliación de la superficie de la plaza de la Concepción, donde se encuentra el cuartel de la Guardia Civil. La ejecución de este proyecto urbanístico, que implicaría la construcción de un aparcamiento subterráneo y que se conecte este espacio con el vecino parque municipal, requiere, eso sí, el derribo de varios inmuebles, entre ellos, el puesto de la Benemérita. Hasta que los agentes no se muden, por lo tanto, esta reforma en el centro del municipio tampoco puede ponerse en marcha.