Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una furgoneta del área de mantenimiento del Ayuntamiento, a las puertas del cuartel de la Guardia Civil, en pleno centro alhaurino. SUR

El Gobierno declara de «interés público» el esperado proyecto del cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre

Interior incluye la obra entre las 130 programadas hasta 2029 con un presupuesto conjunto de casi 270 millones; el Ayuntamiento cedió un solar para este equipamiento en 2008

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:14

Comenta

La Guardia Civil de Alhaurín de la Torre está instalada en su actual cuartel desde 1998. Es un edificio situado en plena plaza de la ... Concepción, junto a la iglesia que, como han denunciado organizaciones profesionales del Cuerpo y el propio Ayuntamiento no tiene ni el espacio adecuado para la actividad que allí se desarrolla, ni una ubicación idónea y, además, requiere de un mantenimiento constante, que asume la Administración local, como ha hecho ver en distintas ocasiones el alcalde, Joaquín Villanova. El regidor, incluso, ha llegado a decir que es una «vergüenza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  4. 4 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno declara de «interés público» el esperado proyecto del cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre

El Gobierno declara de «interés público» el esperado proyecto del cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre