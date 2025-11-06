Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Galgos en el nuevo refugio de Alhaurín El Grande. SUR

Galgos en familia se muda de Alhaurín de la Torre a el Grande

El refugio de perros tuvo que abandonar la parcela que ocupaba junto al Guadalhorce tras las crecida del río

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:16

Comenta

La protectora 'Galgos en Familia' que, el pasado mes de marzo, puso en marcha una desesperada búsqueda para encontrar un refugio para los animales que ... acoge, al quedar el terreno que habían arrendado en Alhaurín de la Torre impracticable, por la crecida del Guadalhorce, finalmente, se ha trasladado al vecino Alhaurín El Grande.

