Galgos en familia se muda de Alhaurín de la Torre a el Grande

La protectora 'Galgos en Familia' que, el pasado mes de marzo, puso en marcha una desesperada búsqueda para encontrar un refugio para los animales que ... acoge, al quedar el terreno que habían arrendado en Alhaurín de la Torre impracticable, por la crecida del Guadalhorce, finalmente, se ha trasladado al vecino Alhaurín El Grande.

La solución ha llegado después de meses para tratar de localizar un espacio adecuado para su actividad, como explica Vera Thorenaar, y en un momento clave, pues son muchos los canes a los que da nombre este colectivo que son abandonados, después de usarlos para la caza.

«Como no nos llega el dinero para construir, hemos alquilado una pequeña parcela, a los pies de la sierra, para poder continuar, aunque es una solución provisional», aclara Thorenaar. Esta cifra en trece los chelines que tienen operativos, por lo que dan cobijo a 25 perros, de los 26 para los que tiene capacidad, a los que hay que sumar otros 12 que tienen en residencias. «Hemos tenido que perder sitio, al no dar con otro lugar más grande», lamenta la fundadora de 'Galgos en Familia'.

El colectivo sufrió un importante varapalo en sus cuentas, después de que el río inundara la finca alhaurina en la que habían puesto en marcha el hogar canino, tras acometer mejoras por valor de 40.000 euros, una suma sufragada por las aportaciones de socios y socias, que, prácticamente, acababan de concluirse.

Casi 20 años de trabajo

La historia de 'Galgos en Familia' está estrechamente ligada a su fundadora, Vera Thorenaar, que, en 2008, entró en contacto con una asociación holandesa que tramitaba adopciones de galgos abandonados.

Poco a poco, su implicación creció y decidió poner en marcha una casa de acogida, no para unas horas o días hasta que saliera un vuelo hacia Holanda, sino de manera permanente. En 2010 se funda el primer refugio, en una antigua residencia canina en desuso, y comienza a albergar a los primeros galgos, procedentes de perreras de la provincia de Málaga, además de aquellos que son abandonados.

Tras un arranque en el que Vera, únicamente con el apoyo de su familia, gestiona las instalaciones, en 2011, llegan los primeros voluntarios a la organización y comienzan a colaborar semanalmente en el mantenimiento del refugio y el cuidado de sus perros; esta labor todavía se sostiene, a pesar de las dificultades, por lo que la asociación hace un llamamiento a quienes se animen a echarles una mano, un gesto que puede trasladarse a través de varias vías, como explican en su web, desde el trabajo de campo a las donaciones.