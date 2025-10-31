Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fachada del nuevo consultorio médico provisional de Cártama Pueblo. SUR

Finalizan las obras del nuevo consultorio médico provisional de Cártama Pueblo

El Ayuntamiento culmina la remodelación de los bajos de la antigua Jefatura de Policía Local con una inversión de 250.000 euros mientras se espera la construcción del nuevo centro de salud

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:15

Comenta

Concluyen los trabajos para habilitar el nuevo consultorio médico de Cártama Pueblo, ubicado en los bajos de la antigua Jefatura de la Policía Local. El ... Ayuntamiento ha financiado íntegramente esta actuación, que ha supuesto una inversión de 250.000 euros y permitirá ofrecer una mejor atención sanitaria a los vecinos y vecinas del núcleo de Cártama Pueblo. El alcalde, Jorge Gallardo, ha explicado que este proyecto «responde a la necesidad urgente de contar con un espacio digno y adecuado para la atención médica» y ha destacado que «el Consistorio ha tenido que dar la cara ante la inactividad de la Junta de Andalucía en la construcción del nuevo centro de salud».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  5. 5

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  6. 6 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  7. 7 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  8. 8 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  9. 9 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  10. 10 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Finalizan las obras del nuevo consultorio médico provisional de Cártama Pueblo

Finalizan las obras del nuevo consultorio médico provisional de Cártama Pueblo