Finalizan las obras del nuevo consultorio médico provisional de Cártama Pueblo

Concluyen los trabajos para habilitar el nuevo consultorio médico de Cártama Pueblo, ubicado en los bajos de la antigua Jefatura de la Policía Local. El ... Ayuntamiento ha financiado íntegramente esta actuación, que ha supuesto una inversión de 250.000 euros y permitirá ofrecer una mejor atención sanitaria a los vecinos y vecinas del núcleo de Cártama Pueblo. El alcalde, Jorge Gallardo, ha explicado que este proyecto «responde a la necesidad urgente de contar con un espacio digno y adecuado para la atención médica» y ha destacado que «el Consistorio ha tenido que dar la cara ante la inactividad de la Junta de Andalucía en la construcción del nuevo centro de salud».

Las nuevas instalaciones, que ocupan una superficie de unos 200 metros cuadrados, disponen de siete consultas, área de admisión, sala de espera, aseos y zonas de almacenaje. Según ha señalado el primer edil, el Ayuntamiento está a la espera de recibir de la Junta el convenio que permitirá formalizar la cesión del local y proceder a su dotación de personal y equipamiento sanitario. «Esperamos que este trámite se agilice para que los vecinos puedan hacer uso de estas dependencias lo antes posible», ha apuntado Gallardo.

Esta actuación culmina un proceso que comenzó el pasado mes de mayo, cuando el Consistorio inició de urgencia las obras de adecuación en este espacio municipal, tras el cierre del antiguo centro de salud debido a su deterioro y las deficiencias estructurales que presentaba. Entonces, el primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa, ya reconoció que «no era la solución ideal, pero sí la única posible para garantizar una atención sanitaria digna tanto a usuarios como a profesionales».

Diversas actuaciones

Durante estos meses, el Ayuntamiento ha acometido diversas actuaciones para transformar las dependencias de la antigua Jefatura de Policía Local en un consultorio médico plenamente funcional. Además de la redistribución de los espacios interiores para adaptarlos al uso asistencial, se han llevado a cabo mejoras en la accesibilidad, la climatización y la eficiencia energética del edificio, garantizando unas condiciones óptimas de confort y seguridad.

El Consistorio también ha acondicionado la zona exterior con la creación de un amplio espacio de aparcamientos, facilitando el acceso a las personas que acudan al consultorio. «Se ha hecho un esfuerzo importante para ofrecer unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía», ha subrayado el alcalde, quien ha insistido en que «este proyecto demuestra el compromiso del gobierno local con la mejora de los servicios públicos».

Gallardo ha reiterado además su petición a la Junta de Andalucía para que agilice los trámites necesarios que permitan la licitación y construcción del futuro centro de salud de Cártama Pueblo. «Esta es una actuación provisional, pero el municipio necesita de manera urgente una infraestructura sanitaria estable y moderna que dé respuesta al crecimiento poblacional y a la demanda asistencial existente», ha recalcado el regidor.

El nuevo consultorio de Cártama Pueblo representa una solución temporal pero necesaria, que permitirá mantener la atención sanitaria en el núcleo urbano mientras se avanza hacia la construcción del tan esperado centro de salud definitivo.