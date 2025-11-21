La FAMP reclama en Alhaurín de la Torre un incremento de agentes y medios de la Guardia Civil, en especial, en los entornos rurales

La Comisión Ejecutiva y el Consejo Municipalista de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp) se ha reunido en la Finca El Portón, presidida ... por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y con el número 2 de la entidad, el regidor alhaurino Joaquín Villanova, como anfitrión.

La Famp ha dado su apoyo por unanimidad a las peticiones de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que reclama más agentes y medios, especialmente en entornos rurales. La demanda está en la agenda del equipo de Gobierno de Alhaurín de la Torre, con solicitudes reiteradas al Ministerio del Interior para que renueve las instalaciones del Cuerpo e incremente su plantilla en un municipio que, aunque integrado en área metropolitana de la Gran Málaga, cuenta con diseminados y zonas agrícolas y forestales.

El Ayuntamiento de Lora del Río ha trasladado la preocupación por la ineficacia de biocidas actuales frente a roedores, con impacto en la salubridad y percepción ciudadana

La federación también ha analizado presentación del Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local (OSTA), de la mano de la Junta y la Confederación de Empresarios de Andalucía como «una herramienta pionera para la planificación sostenible» de esta actividad, desde el ámbito local que incluye un mapa analítico con 17 indicadores clave.

Igualmente, se ha dado luz verde a la creación de una nueva Comisión de Trabajo sobre Diputaciones Provinciales a propuesta de la presidencia de la Famp y tras consulta a la Diputación de Jaén que deberá constituirse próximamente y que contará con representantes de todas las diputaciones provinciales andaluzas.

Otra de las cuestiones que ha salido adelante, por iniciativa del Ayuntamiento de Lora del Río, ha sido una solicitud dedicada a las plagas, en la que se manifiesta la preocupación creciente por la ineficacia de biocidas actuales frente a roedores, con impacto en la salubridad y percepción ciudadana y, junto a ello, una propuesta de financiación de las Entidades Locales Autónomas (ELAs) elevada a los órganos de la Famp por la Comisión de ELAs para actualizar su financiación conforme a las competencias vigentes.

Mayores

El foro ejecutivo también ha servido para exponer que se reformulado el Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, activo desde hace más de tres años, para hacerlo más útil y transformador. Ante el envejecimiento poblacional —más del 20% de andaluces supera los 65 años— el nuevo Plan de Trabajo 2025 ofrece herramientas prácticas para que ayuntamientos y diputaciones innoven en políticas de cuidado.

El presidente de la Famp ha explicado que también que el Comité DUSIA «continúa consolidándose como apoyo técnico para municipios en materia de sostenibilidad urbana y gestión de fondos europeos» y se ha introducido como novedad la creación de la Red EDIL Andalucía para acompañar a las Entidades Locales en la ejecución de los fondos FEDER 2021–2027 que fue presentada el pasado 7 de noviembre.