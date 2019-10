La familia de Lucía Garrido, tras la absolución de los acusados: «Aún no nos han derrotado» La hermana de Lucía Garrido, Rosa Garrido, y el portavoz de la AUGC, Ignacio Carrasco, durante la rueda de prensa. / Francis Silva Su hermana y la Asociación Unificada de la Guardias Civiles, que forma parte de la acusación popular, aseguran que es un caso de «corrupción policial» FERNANDO TORRES Martes, 1 octubre 2019, 12:23

La hermana de Lucía Garrido, Rosa Garrido, ha emitido hoy un balance personal tras la absolución de los cuatro acusados de asesinato de la mujer en una finca de Alhaurín de la Torre en el año 2008 -dos ex guardias civiles, su expareja y un cuarto hombre, acusado de ser el autor material-. Asegura que el jurado popular «no ha estado a la altura de la causa» dada su complejidad y de igual manera ha cargado contra la defensa de los procesados por haber humillado a la víctima. En cualquier caso, aunque el final del juicio ha supuesto un golpe para sus ánimos, se ha mostrado firme: «Aún no nos han derrotado, nos queda un recurso, no hemos perdido».

Rosa Garrido ha comparecido ante los medios de comunicación este martes junto al portavoz de la Asociación Unificada de la Guardias Civiles, Ignacio Carrasco. Él ha sido el encargado de iniciar la valoración de la sentencia, afirmando que ha habido una importante destrucción de pruebas y que es «muy grave» que se haya expedientado a doce agentes de la Benemérita por mirar en el sistema del cuerpo para identificar a los efectivos de Asuntos Internos que investigaban la trama.

Además, Carrasco ha asegurado que en la sala se ha condicionado al jurado en distintas ocasiones, como cuando se informó de que la causa por narcotráfico vinculada a la del asesinato se había archivado. De igual manera cree que «no es normal» que no se haya dado crédito a distintos informes de las autoridades españolas, americanas y británicas que vinculaban a los acusados al tráfico de drogas. «Si algo ha quedado claro en este proceso es la corrupción policial que ha acompañado desde el principio este caso».

Carrasco ha asegurado que la AUGC ha hecho «todo lo que podía y más» para tratar de esclarecer el suceso. «Hemos conseguido llevar a este monstruo a una sala y ahí hemos visto su tamaño y sus tentáculos». Además, no da crédito a que se haya perdido el acta con el informe de la muerte de la víctima, que se hayan extraviado cds y grabaciones que podrían haber sido claves en el proceso judicial.

La hermana de Lucía Garrido ha sido especialmente dura con la Justicia. «Tiene que quitarse la venda». «Sigo confiando en asuntos internos, tienen que defenderse de toda la difamación que se les ha hecho en este juicio», ha remarcado antes de incidir en la necesidad de que este caso se juzgue fuera de Málaga y con un jurado profesional. «El caso tiene de todo: corrupción, una trama vinculada, narcotráfico y el asesinato de mi hermana, no tengo nada en contra del jurado, simplemente es un asunto muy complicado.