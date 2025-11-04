El estudio geotécnico confirma el avance del proyecto del parking público en Archidona

El proyecto del nuevo aparcamiento público de Archidona continúa dando pasos firmes hacia su ejecución definitiva. Los trabajos técnicos previos a la construcción avanzan conforme ... al calendario previsto, con la reciente realización del Estudio Geotécnico del terreno, una fase clave para determinar la viabilidad del proyecto. Esta labor fue desarrollada el pasado miércoles 29 por la propia empresa adjudicataria de la redacción, SYGA Making Architecture S.L.P., que mantiene activas las actuaciones programadas en la zona.

El Estudio Geotécnico constituye una etapa fundamental dentro del proceso constructivo, ya que permite conocer en detalle las características físicas y mecánicas del suelo. A través de sondeos, toma de muestras y ensayos de laboratorio, se analizan aspectos como la composición del terreno, su capacidad para soportar cargas o la posible presencia de agua subterránea. Gracias a esta información, los técnicos pueden diseñar una cimentación segura y adaptada al tipo de terreno, minimizando riesgos y garantizando la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

Las actuaciones se concentran en el antiguo recinto ferial de Archidona, lugar donde se construirá este nuevo equipamiento. Desde el Ayuntamiento se destaca la importancia de esta intervención, que permitirá dotar al municipio de un espacio moderno y funcional para el estacionamiento de vehículos. Este será, además, el primer aparcamiento público de carácter municipal en la localidad, lo que supone un avance significativo en materia de movilidad urbana y ordenación del tráfico en el centro.

La empresa SYGA Making Architecture S.L.P. tiene previsto presentar el proyecto básico en los próximos días o la próxima semana, dando así continuidad a la planificación establecida. El contrato para la asistencia técnica y la redacción del proyecto básico y de ejecución fue adjudicado por un importe total de 62.920 euros, IVA incluido, lo que cubre el desarrollo técnico y la definición arquitectónica del futuro aparcamiento.

Seguimiento cercano

El alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla, está realizando un seguimiento cercano de los trabajos y ha subrayado la relevancia de este proyecto para la ciudad. Según el regidor, la construcción del nuevo aparcamiento permitirá dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y comerciantes, además de mejorar la accesibilidad al casco urbano y potenciar la actividad económica local.

El presupuesto global del proyecto asciende a 1,2 millones de euros, de los cuales un millón procede de una subvención de la Diputación de Málaga, mientras que el Ayuntamiento aporta 200.000 euros de fondos propios. Esta financiación se enmarca en el Plan de Equipamientos para Municipios Menores de 20.000 Habitantes impulsado por la institución provincial, que tiene como objetivo mejorar las infraestructuras básicas en los pueblos de la provincia.

Durante la presentación del proyecto el pasado mes de junio, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó la importancia de este tipo de inversiones para los municipios del interior. «Este tipo de infraestructuras son muy demandadas por vecinos y visitantes, y contribuyen a mejorar la calidad de vida y la movilidad en los entornos urbanos», señaló.