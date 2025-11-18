El entorno de la Policía Local de Coín afronta su mayor reforma en décadas: 1,4 millones para cinco calles

Es una realidad que las calles que conectan el entorno cercano a la Jefatura de la Policía Local de Coín necesitaban un lavado de cara ... importante. Se habla de cinco puntos clave donde desde hace décadas no se realiza una actuación completa y donde el paso del tiempo ha hecho mella en estos espacios. Para ello, el Ayuntamiento de este municipio del Guadalhorce ha iniciado un plan para hacer una renovación integral de estas vías.

Según ha explicado el organismo municipal, este proyecto contará con una inversión que estará cerca de alcanzar los 1,4 millones de euros, con los que se buscará mejorar y subsanar los desperfectos de las calles Urbano Pinea, Pedro González Domínguez, Plaza del Mercado y el Paisaje Carmelina o calle Padre Miguel Romero.

1,4 millones de euros

Todas ellas, según se ha detallado en el plan trazado por el Consistorio, tendrán una renovación de la red hídrica como primera actuación, que irá acompañada por la mejora del firme, ya que en algunos casos se han comprobado grandes desperfectos que podrían ocasionar problemas a los vehículos que circulan por estas calles del término municipal coineño.

El alcalde de la localidad malagueña, Fernando Santos, ha explicado que las ofertas para poder ejecutar estas obras tendrán de fecha límite hasta el próximo miércoles 26 de noviembre. «Se trata de una actuación en casi 400 metros lineales, en unos viales que no se remodelaban desde hacía décadas y donde renovaremos la red de infraestructuras hídricas, así como incluiremos mejoras en cuanto al asfaltado y acerado de las mismas», apostillaba Santos durante su intervención.

Tránsito de vehículos

Uno de los principales problemas que generan estas vías es el elevado número de vehículos y peatones que discurren diariamente por la zona. De hecho, Santos ha aclarado que «el acerado es estrecho, a la vez que los viales, y por ello había los consecuentes frenados y paradas en la carretera, lo que suponía un peligro para la seguridad vial». Por dicho motivo, desde el Ayuntamiento también se invertirá en la infraestructura, con el aumento de seguridad vial correspondiente.

El Consistorio aclara que la actuación ya se encuentra publicada en la Plataforma Estatal de Contratación, pudiendo presentarse ofertas hasta el día 26 de noviembre. Las obras cuentan con un plazo de ejecución previsto de 6 meses y el alcalde ha manifestado su voluntad de que las obras comiencen en el primer mes del próximo año 2026.