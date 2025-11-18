Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado actual del firme en una de las calles del entorno de la Jefatura de la Policía Local de Coín, donde se aprecian grietas y hundimientos que serán renovados con el nuevo plan municipal. SUR

El entorno de la Policía Local de Coín afronta su mayor reforma en décadas: 1,4 millones para cinco calles

Las obras, ya en licitación, abarcarán 400 metros de viales, tendrán un plazo de ejecución de seis meses y se prevé iniciarlas en enero de 2026

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

Es una realidad que las calles que conectan el entorno cercano a la Jefatura de la Policía Local de Coín necesitaban un lavado de cara ... importante. Se habla de cinco puntos clave donde desde hace décadas no se realiza una actuación completa y donde el paso del tiempo ha hecho mella en estos espacios. Para ello, el Ayuntamiento de este municipio del Guadalhorce ha iniciado un plan para hacer una renovación integral de estas vías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  9. 9 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  10. 10

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El entorno de la Policía Local de Coín afronta su mayor reforma en décadas: 1,4 millones para cinco calles

El entorno de la Policía Local de Coín afronta su mayor reforma en décadas: 1,4 millones para cinco calles