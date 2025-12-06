Dos monolitos del artista Antonio Yesa para embellecer la entrada a la zona comercial de Alhaurín de la Torre

Los trabajos de embellecimiento y renovación de la avenida de San Sebastián, que, desde el pasado mes de abril, suponen una de las principales entradas ... el centro urbano tras la implantación del nuevo sentido de circulación, están a la espera de los últimos detalles y han permitido ya la instalación de dos de los elementos que había previstos en esta intervención, con el objetivo de darle una nueva seña de identidad, además de la reapertura al tráfico.

En cuanto a los elementos decorativos, se trata de dos monolitos del artista Antonio Yesa. El gaditano, residente en el municipio alhaurino, con decenas de exposiciones individuales y otras tantas colectivas, es también conocido por sus obras urbanas, de las que hay ejemplos, además de en Alhaurín de la Torre, en Sevilla, Málaga, Benalmádena, Cádiz y las ciudades alemanas de Lohne y Swickau.

En cuanto a la intervención en la vía, el objetivo era mejorar y acondicionar el tramo a la altura de la plaza de España, en su extremo sur, y reforzar también la seguridad vial.

Para ello, dentro de los trabajos, que comenzaron a finales de octubre, fue preciso habilitar desvíos y cortes, como paso previo a la transformación en una entrada al centro atractiva, más ancha y con más elementos decorativos y áreas verdes.

Igualmente, se ensancha el acerado oeste y se trasladan los contenedores de reciclaje en superficie del lado este, que se reubicarán en la propia travesía, además de otras acciones, como elevar el paso de peatones.

Estos cambios están dentro del plan municipal para potenciar el centro de Alhaurín de la Torre y hacerlo más atractivo para peatones y residentes, al tiempo que se favorece el paseo y el comercio.

Cabe recordar que Alhaurín de la Torre recibirá casi 9 millones de euros de fondos europeos para el Plan de Actuación Integrado que, precisamente, busca revitalizar el centro histórico mediante varias actuaciones como un aparcamiento en la avenida Isaac Peral, la rehabilitación del Mercado Municipal, la reforma de la Casa de la Juventud o la peatonalización de varias calles.