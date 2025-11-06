Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajos de refuerzo del firme en la carretera MA-3404, que conecta Casabermeja con la A-7075. SUR

La Diputación refuerza el firme de la carretera que conecta Casabermeja con la red autonómica

Los trabajos, con un presupuesto cercano a los 200.000 euros, consisten en el refuerzo del firme, el hormigonado de 500 metros de cuneta y el repintado de las líneas de borde y eje en toda la vía

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Casabermeja

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:29

La Diputación de Málaga está llevando a cabo obras de mejora en la carretera MA-3404, que conecta el municipio de Casabermeja con la carretera ... autonómica A-7075, con una inversión total de 196.314,97 euros. Los trabajos, que ejecuta la empresa Construcciones Glesa, S.A., se enmarcan dentro del cuarto plan de refuerzo de firmes impulsado por la institución provincial, que contempla actuaciones en 18 carreteras de la red viaria malagueña.

