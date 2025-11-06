La Diputación refuerza el firme de la carretera que conecta Casabermeja con la red autonómica

La Diputación de Málaga está llevando a cabo obras de mejora en la carretera MA-3404, que conecta el municipio de Casabermeja con la carretera ... autonómica A-7075, con una inversión total de 196.314,97 euros. Los trabajos, que ejecuta la empresa Construcciones Glesa, S.A., se enmarcan dentro del cuarto plan de refuerzo de firmes impulsado por la institución provincial, que contempla actuaciones en 18 carreteras de la red viaria malagueña.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado las obras junto al alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, para comprobar de primera mano el avance de los trabajos. Durante su visita, Atencia ha explicado que las actuaciones se desarrollan en un tramo de 2,5 kilómetros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en una vía muy utilizada tanto por vecinos como por transportistas y visitantes.

Según ha detallado la diputada, una de las principales intervenciones consiste en la extensión de una capa de aglomerado asfáltico en caliente sobre la calzada. Este refuerzo permitirá prolongar la vida útil de la carretera y ofrecer una mayor comodidad y adherencia en la conducción, especialmente en las zonas donde se habían detectado mayores deformaciones y deterioro del firme. De esta forma, se garantiza una mejora sustancial en la calidad del pavimento, reduciendo las irregularidades que podían afectar al tránsito de vehículos ligeros y pesados.

Paralelamente, se están ejecutando trabajos específicos para mejorar el drenaje de la vía, un aspecto clave en la conservación del firme y en la seguridad durante episodios de lluvia. En este sentido, se están hormigonando unos 500 metros de cuneta que hasta ahora eran de tierra, lo que permitirá facilitar la evacuación del agua y evitar futuras filtraciones o encharcamientos. Esta actuación contribuirá también a reducir el desgaste del pavimento y a mantener la estabilidad de los márgenes de la carretera a largo plazo.

Señalización

Una vez concluidas estas tareas, las obras finalizarán con la señalización horizontal, mediante el repintado de las líneas de borde y eje a lo largo de todo el tramo. Con ello se completará la renovación integral de la superficie de rodadura y la mejora de la visibilidad para los conductores, reforzando la seguridad tanto en horario diurno como nocturno.

La diputada Nieves Atencia ha subrayado que este tipo de actuaciones forman parte del compromiso de la Diputación con el mantenimiento y modernización de la red provincial de carreteras, que suma más de 860 kilómetros distribuidos por todo el territorio malagueño. «Estas inversiones son fundamentales para garantizar la conexión entre los municipios, facilitar el transporte de personas y mercancías y mejorar la calidad de vida de los vecinos de las zonas rurales», ha destacado.

Por su parte, el alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, ha agradecido la actuación de la Diputación y ha resaltado la importancia de estas obras para un municipio que depende en gran medida de la buena comunicación con los principales ejes viarios de la provincia. «Esta carretera es una vía esencial para el tráfico diario de nuestros vecinos y para el acceso a otras localidades, por lo que su mejora supondrá un avance importante en seguridad y comodidad», ha señalado.