La Diputación de Málaga mejora la carretera de acceso al Centro Logístico de Antequera

Los camiones que entran y salen al Centro Logístico de Antequera se benefician del reasfaltado que la Diputación Provincial está realizando, invirtiendo 289.000 euros ... en la carretera entre el nudo logístico y Cartaojal, situado entre el Puerto Seco y el Colegio de los Salesianos.

Se trata de la carretera MA-5408, siendo desarrollado por la empresa Tuccitana de Contratas, SAU, consistiendo en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico para dar más seguridad y comodidad a la circulación por la vía, reforzándose especialmente las zonas que cuentan con mayores deformaciones. También se limpian y perfilan las cunetas terrizas para mejorar el drenaje de la plataforma.

El vicepresidente del ente provincial, Juan Rosas, ha visitado las obras que se ejecutan en cuatro kilómetros de la vía, acompañado por la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la concejala Sara Ríos. Rosas destaca que están dentro de las actuaciones del plan de refuerzo de firmes que contribuyen a mejorar la seguridad vial de la red viaria provincial.

Los trabajos concluirán con la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud. Rosas destaca que se incluyen dentro del cuarto plan de refuerzo de firmes de la Diputación, que se ejecuta en 18 carreteras de la red viaria provincial con un importe de 5,2 millones de euros.

Anteriormente, Diputación ya invirtió 210.000 euros en esta carretera, desde la N-331 hasta el Centro Logístico, mejorando un tramo de 600 metros, ensanchándolo y realizando un carril central para las maniobras de giro y para facilitar la entrada de los vehículos al complejo industrial. En este centro, tiene su sede el grupo Sancho Melero, el mayor productor de mantecados de Antequera. Y se prevé que en él se desarrollo el nuevo centro logístico andaluz de los supermercados Día, siendo una plataforma de interés para empresas de distribución.