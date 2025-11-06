Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las autoridades provinciales y locales en el tramo en obras A.J.G.

La Diputación de Málaga mejora la carretera de acceso al Centro Logístico de Antequera

Se trata de una de las superficies logísticas más amplias, situada entre el Puerto Seco, Cartaojal y el Colegio de Salesianos

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:59

Los camiones que entran y salen al Centro Logístico de Antequera se benefician del reasfaltado que la Diputación Provincial está realizando, invirtiendo 289.000 euros ... en la carretera entre el nudo logístico y Cartaojal, situado entre el Puerto Seco y el Colegio de los Salesianos.

