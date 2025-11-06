La Diputación y Fundación Unicaja se unen para repoblar con pinsapos la Sierra de las Nieves en Málaga

La Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja realizarán el próximo 16 de noviembre una plantación de abies pinsapo en la zona de Las Morenas, ... dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Esta acción es fruto del acuerdo para el programa provincial 'Ruta viva', que contempla las visitas guiadas a los viveros de Benamocarra y Yunquera, talleres y jornadas de plantación. Esta intervención, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Yunquera, permitirá plantar 140 ejemplares de dos savias (equivalente a años) de edad.

El vicepresidente de Infraestructura y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, explica que las proyecciones del comportamiento del pinsapo realizadas por el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) muestran que lo previsible es que se vaya retirando a hábitats que compensen los problemas de humedad y temperatura que trae el calentamiento. «Con esta plantación queremos fortalecer y ampliar las zonas de pinsapos existentes para que se vea fortalecido de cara a los efectos del cambio climático».

«Esta iniciativa refleja el compromiso de la Fundación Unicaja con la protección del patrimonio natural andaluz y con la promoción de valores sostenibles entre la ciudadanía, que nos permite sumar esfuerzos en la conservación del pinsapo, una especie emblemática de nuestra tierra, y reforzar la educación ambiental como herramienta esencial para garantizar el futuro de nuestros ecosistemas», añade Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja.

Voluntarios por el pinsapo

La jornada comenzará dentro de las instalaciones del vivero Sierra de las Nieves, donde se realizará una dinámica explicativa de la biología del pinsapo desde la semilla hasta el estado adulto. A continuación, se realizarán diferentes labores, como el trabajo con semilla, preparación de bandejas para plantación, colocación de esquejes y aclarado de plantones.

Los voluntarios todavía pueden inscribirse para participar en esta jornada educativa y ambiental

Una vez finalizada esta actividad, se realizará una ruta interpretativa de 1,8 kilómetros hacia la zona de plantación, durante la que se expondrá la climatología y cuestiones relacionadas con el Parque Nacional. En la zona de Las Moreras se plantarán estos 140 ejemplares, además de otras 30 plantas pertenecientes al dosel vegetal del pinsapar: diez arces (acer monspesulanus); diez mostajos (sorbus aria) y diez majuelos (crataegus monogyna). La plantación se realizará con tutores y protectores en unos hoyos de 40x40x40 centímetros. Al finalizar, se realizará la misma ruta interpretativa de vuelta, realizando una exposición sobre la vegetación de la zona.

La jornada de plantación contará con voluntarios llegados desde Málaga capital y del propio municipio de Yunquera y la participación del Club de Voluntarios de la Fundación Unicaja. La Diputación de Málaga dispondrá un autobús para desplazar a los voluntarios hasta la Sierra de las Nieves. Quienes quieran participar de manera altruista y gratuita en esta plantación deberán inscribirse en este enlace.