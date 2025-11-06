Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pinsapar en la Sierra de las Nieves. SUR

La Diputación y Fundación Unicaja se unen para repoblar con pinsapos la Sierra de las Nieves en Málaga

El programa provincial 'Ruta viva' permitirá la plantación de 140 ejemplares de esta especie altamente protegida dentro del parque nacional

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

La Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja realizarán el próximo 16 de noviembre una plantación de abies pinsapo en la zona de Las Morenas, ... dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Esta acción es fruto del acuerdo para el programa provincial 'Ruta viva', que contempla las visitas guiadas a los viveros de Benamocarra y Yunquera, talleres y jornadas de plantación. Esta intervención, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Yunquera, permitirá plantar 140 ejemplares de dos savias (equivalente a años) de edad.

