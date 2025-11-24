DIA construirá un gran centro logístico en el Puerto Seco de Antequera

La comarca de Antequera sigue consolidando su posición como epicentro de la logística en Andalucía, donde de hecho ocupa una posición geográfica central. Después de ... sucesivos anuncios en este sentido, la última compañía que ha hecho pública su implantación ha sido la cadena de alimentación DIA, que acaba de anunciar un acuerdo para implantarse en el Puerto Seco.

La plataforma, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027, tendrá más de 64.000 metros cuadrados, dará servicio a las más de 500 tiendas de la marca en Andalucía y generará 200 nuevos empleos. Para ello, será necesaria una inversión de cerca de 47 millones de euros, en cuya financiación participan IBA Capital, gestora de fondos y activos inmobiliarios; y Dunas Capital, grupo financiero referente en la gestión de activos mobiliarios e inmobiliarios, según ha anunciado la operadora. Será ejecutado por la constructora Grupo Bertolín.

DIA potenciará su presencia en Andalucía con un nuevo centro logístico en Antequera en 2027

Esta será la segunda nave más grande de la cadena de distribución, y cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027. El nuevo centro logístico en el Puerto Seco de Antequera sustituirá al que existe ahora en la misma localidad, pero de menores dimensiones y prestaciones. «Esta construcción refuerza el impulso de Dia a la economía en Andalucía, donde ya genera más de 5.000 empleos, un servicio online que cubre el 80% de la población y colabora con más de 200 proveedores locales», añaden estas fuentes.

Almacén automatizado

Este seguirá la estrategia del nuevo modelo de almacenes, desarrollado en los últimos centros abiertos por la compañía en Toledo, Sevilla y León. Se trata de instalaciones automatizadas que optimizan los procesos. El nuevo centro logístico contará con una capacidad para más de 5.000 referencias de producto y cerca de 36.000 palets almacenados.

Las instalaciones estarán diseñadas para alcanzar un movimiento de más 300.000 cajas al día, lo que permitirá optimizar los procesos de distribución y garantizar una mayor eficiencia operativa para dar servicio a la zona sur del país. Además, la plataforma contará con 127 muelles de recepción y expedición, y gestionará un flujo diario de más de 200 camiones, entre operaciones de entrada y salida.

Alejandra Fragoso, directora Regional de Dia en Andalucía Oriental, explica que el objetivo de esta operación es tanto incrementar la capacidad como priorizar las localizaciones estratégicas que reduzcan la distancia a tienda, e implementar mejoras tecnológicas que permitan ejecutar procesos más rápidos y precisos en cuanto a rutas y carga de mercancías.

El nuevo centro logístico de DIA en Antequera contará con cámaras frigoríficas sin gases de efecto invernadero; autoabastecimieto de electricidad mediante paneles solares; baterías de litio; ventiladores para confort térmico; preinstalación para cargadores eléctricos de camiones; lavadoras de isotermos y una zona dedicada para la gestión avanzada de residuos.

«La puesta en marcha de este nuevo centro logístico supone un paso más en nuestro compromiso por seguir creciendo y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las demandas presentes y futuras de los consumidores en la región», comenta la directiva, y añade: «Este proyecto representa, además, un avance decisivo en nuestra apuesta por Andalucía, una comunidad en la que DIA ya aporta un 0,7% al PIB y un 0,6% al empleo. Queremos seguir estando cerca de nuestros clientes, con la proximidad y eficiencia que nos caracterizan, y continuar optimizando nuestra red logística para garantizar el mejor servicio posible».