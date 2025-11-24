Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Centro logístico de la cadena DIA como el que se va a construir en el Puerto Seco. SUR

DIA construirá un gran centro logístico en el Puerto Seco de Antequera

La plataforma abrirá en el primer semestre de 2027, generará 200 empleos y dará servicio a más de 500 tiendas de Andalucía

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:17

La comarca de Antequera sigue consolidando su posición como epicentro de la logística en Andalucía, donde de hecho ocupa una posición geográfica central. Después de ... sucesivos anuncios en este sentido, la última compañía que ha hecho pública su implantación ha sido la cadena de alimentación DIA, que acaba de anunciar un acuerdo para implantarse en el Puerto Seco.

