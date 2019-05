Un incendio forestal obliga a solicitar el corte del tráfico ferroviario en Cártama 00:28 Imagen del incendio forestal registrado este domingo. / Foto: SUR | Vídeo: @Robetis Varios medios aéreos están trabajando en la zona, además de más de 18 bomberos forestales y diferentes retenes de Infoca y del Consorcio FERNANDO TORRES Domingo, 12 mayo 2019, 14:28

Un incendio forestal declarado este domingo ha obligado a cortar el tráfico ferroviario en las vías del cercanías C2 que conecta Málaga con Álora. Las llamas se han originado en una finca particular ubicada entre Cártama y Pizarra, junto al arroyo Cómpeta, en una zona conocida como Mosquera Baja. De momento se desconocen las causas que las han propiciado el fuego, aunque al parecer se han localizado dos focos independientes.

Según ha informado el Infoca, actualmente hay desplegados más de 18 bomberos forestales y tres medios aéreos, además de bomberos de Campillos, Alhaurín de la Torre, Coín y Colmenar. Se desconoce las dimensiones de la superficie afectada, aunque fuentes municipales indican que podrían haberse quemado más de cien mil metros cuadrados.

No se han registrado de momento daños personales pese a lo aparatoso del incendio. No obstante, las labores de extinción de los medios aéreos junto a las catenarias de las vías del tren suponen un peligro para el tráfico ferroviario, de allí que los mandos que coordinan la actuación hayan solicitado que no circulen trenes.