La declaración de zona de emergencia no pone fin a las reivindicaciones de Teba, Campillos y Ardales Efectivos de la Policía Nacional escoltan a los 400 manifestantes de Teba, Campillos y Ardales concentrados ayer frente al Congreso de los Diputados. / SUR «No pararemos hasta verlo publicado en el BOE», sostienen los regidores, que valoran el gesto del Gobierno como el principio de un largo camino político FERNANDO TORRES Sábado, 3 noviembre 2018, 00:54

Los rostros de las más de cuatrocientas personas de Campillos, Teba y Ardales que ayer se manifestaron a las puertas del Congreso de los Diputados reflejaban las marcas de una semana llena de esfuerzo y esperanza. Tras recibir la noticia el pasado viernes de que el Consejo de Ministros estudiaría la eventual declaración de los municipios afectados por el último temporal como zona afectada por emergencia de protección civil (antigua figura de zona catastrófica), en vez de aplicarla de inmediato, comenzó un recorrido reivindicativo que ayer tuvo su particular punto de inflexión en Madrid. Ocho autobuses llegaron temprano y los pasajeros montaron guardia frente a la sede, a la espera de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se pronunciase. El momento llegó en torno a la una de la tarde con una escueta y poco detallada declaración afirmativa, un gesto que el pueblo agradeció pero que los alcaldes interpretaron como el principio de un camino político, no como el final de sus reivindicaciones: «Ahora empieza nuestra verdadera organización activa, hasta que no lo veamos publicado en el BOE no vamos a bajar los brazos», indicó a SUR el regidor tebeño, Cristóbal Corral (IU).

Calvo dedicó poco más de minuto y medio a hablar sobre la declaración de zona afectada. De hecho, en su intervención ni siquiera menciona la figura legal. «En un tiempo bastante rápido, tras la elevación de los informes del Ministerio de Política Territorial y del Interior, en este Consejo de Ministros hemos dado respuestas de ayudas extraordinarias y de exención fiscal en el IRPF por estas ayudas personales». En el mismo anuncio, Calvo incluyó a Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y la comunidad autónoma de Baleares por los daños sufridos entre el 18 y 21 de octubre. La vicepresidenta no especificó más, ni la cuantía de las ayudas ni la fecha de su aplicación, pero fuentes del Gobierno indicaron a Europa Press que estarán amparadas en el real decreto del 18 de marzo por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Lo superficial del anuncio confirmó las sospechas de los alcaldes que llevan una semana canalizando las movilizaciones (Corral y el regidor de Campillos, Francisco Guerrero). En varias ocasiones habían advertido que no se iban a conformar con un una mera declaración, sino que esperarían a ver las ayudas en el papel y con números concretos. Corral hizo un balance neutral de la situación tras la intervención de Calvo: «Después de una semana maratoniana parece que tenemos una serie de principios de declaraciones; hoy veníamos a iniciar un proceso, todavía no tenemos números ni tenemos alcance (de las ayudas)». No obstante, reconoció un primer paso al Gobierno, que «parece que empieza a tomarse en serio a Teba, Campillos y Ardales». Concluyó con un mensaje a sus vecinos, de los que se siente «orgulloso»: «Seguimos, hoy ha sido un bonito día de batalla, de lucha, de entrega, no teníamos nada y ahora toca gestionar los frutos de las reivindicaciones».

Fin de los encierros

Por su parte, Guerrero coincidió con Corral en el aspecto positivo del anuncio: «Es un gran primer paso, pero exigiremos sin descanso que las ayudas se hagan efectivas». No obstante, anunció el fin del encierro que el equipo de Gobierno y varios vecinos mantienen desde el pasado fin de semana a modo de protesta, al igual que hizo Corral. «Por el momento se acabarán las movilizaciones», apuntó, aunque aseguró que estarán atentos al proceso: «Que tengan claro el Gobierno central y el resto de instituciones que, desde este mismo momento, vamos a ser muy vigilantes con la aplicación real de esa declaración de zona catastrófica». También advirtió de que, si las cifras que baraja el Gobierno no son las necesarias para volver a la normalidad, volverán a salir a la calle.

En los autobuses, de vuelta a la provincia de Málaga, algunos de los manifestantes hacen balance, la mayoría con la voz ronca. «Ha sido un día duro, estábamos en un sinvivir, tras el viaje llegó la incertidumbre», explica Andrés, un vecino que ha perdido la mayoría de sus olivos. «Nos rodeó la Policía Nacional, había muchos periodistas y falta de información, estábamos todos muy serio, pendientes del móvil, de repente los medios decían que sí, pero no veíamos un papel firmado, no lo habían dicho como tal».

Marina, una joven tebeña que no sufrió daños personales pero sí ha visto a sus amigos pasarlo mal, destaca que la jornada de ayer «pasará a la historia». «Tenemos que estar felices y contentos por lo que hemos conseguido, hemos demostrado una gran unidad». Fernando, en la misma situación que Marina, emplea el concepto «intensidad» para definir el viaje a Madrid:«Nos vamos cansados pero contentos». Tras una semana sin parar de limpiar y otra encerrados en la Iglesia de la Santa Cruz Real, toca volver a casa para empezar el camino hacia la normalidad.