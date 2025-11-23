La dana en Málaga, un año después: «Me traumatizó. Ahora si llueve no duermo» Germinal Vega, uno de los afectados por el temporal de 2024 en Álora, reconstruye sin ayudas públicas la casa que el río volvió a alcanzar

Fue en 2012 cuando el puente de hierro de Álora se partió en dos. Llevaba décadas marcando el valle de Guadalhorce. De repente, las barriadas de El Puente y La Estación quedaron incomunicadas. Del impacto, una ola compacta arrasó con todo, incluida una vida, acompañada de lluvias torrenciales.

En una de las casas del valle, conocido entre los vecinos como Isla Hermosa por estar rodeado de agua, vivía una mujer ciega con su hijo. Ese mismo día, él escuchó un golpe, entendió lo que se aproximaba y trató de guiar a su madre hasta una zona segura. Abrieron la puerta en un intento de salvación. Pero la inundación llegó antes. La corriente les empujó hasta un limonero cercano y el hijo logró salvarse. Pero la madre, ya sin vida, se sostuvo entre los brazos de él hasta que llegó el rescate.

En esa misma vivienda residía Germinal Vega cuando la DANA de 2024 inundó el valle. Tiene 33 años, trabaja en hostelería y llevaba apenas dos meses instalado allí, después de reconstruir la casa tras un incendio. «He perdido mi casa dos veces. Primero por fuego y luego por agua», resume. La primera vez tardó años en regresar. La segunda ocho meses, y aún queda mucho por arreglar.

La madrugada del 6 de noviembre de 2024, la lluvia sorprendió a Málaga. Germinal estaba trabajando en un bar de Huelin cuando, como describe, «el granizo chocaba sin freno contra el toldo». Pensó: «Esto no es normal». Al salir a la carretera, la lluvia era ya una cortina continuada. Cuando llegó a Álora, decidió dormir. A las diez de la mañana, el sonido del agua lo despertó.

La pesadilla que le persigue

Abrió la puerta y el agua lo empujó hacia atrás. «Los muebles, la nevera, los cristales rotos de la ventana, el sofá en el que se sostenían los perros, todo flotaba». La inundación subía por minutos. Vidrios, objetos y mucho barro permanecían en constante movimiento dentro del salón. Cogió a los perros y buscó altura. «Me subí por el muro de la entrada y llegamos al tejado». Allí permaneció casi cuatro horas. Granizaba. Había relámpagos. Y él estaba descalzo, con la ropa mojada, sin abrigo.

Cogió una lona de pintura que había arrastrado el río. «Me la puse para taparme, pero el viento la abría. Me estaba quedando helado. Pensaba que me moría». Llamó a un amigo, y éste avisó a su hermano, que estaba en el castillo del pueblo. Desde allí, con prismáticos, lo localizaron. «Me dijeron que no estaba solo. Que me veían». Los bomberos no pudieron entrar, por lo que el rescate procedió a realizarse en helicóptero.

Fue uno de los 44 vecinos evacuados en Álora y Cártama aquel día. Germinal asegura que la magnitud de los daños en Valencia concentró entonces la atención mediática y las ayudas estatales. En Málaga, según los vecinos, la catástrofe quedó en segundo plano. «Aquí parecía que no había pasado nada», dice Chirel Silva, pareja actual de Germinal. Ella vivió la inundación desde la parte alta del pueblo. Desde allí, observó la Isla Hermosa. «No es que se inundaran. Es que las cubría. Era como si el agua se tragara las casas».

El trabajo posterior

Después vino el otro trabajo. No el del rescate, sino el intento de recuperar lo que solían llamar hogar. Levantar suelos. Cambiar tuberías. Sanear paredes donde el barro se había secado. Rehacer el cableado. Limpiar el pozo. Retirar vigas hinchadas por la humedad. «Ha sido un proceso largo, no pude vivir aquí hasta ocho meses después y aún hay mucho por hacer». El afectado confiesa que todo lo han hecho los propios vecinos, junto a la familia, amigos y voluntarios. «Lo hago en los días libres del trabajo, no hay otra opción».

La impotencia de los vecinos trasciende. Declaran que no obtuvieron ayudas económicas. «Estoy empadronado, pago contribución y tengo escritura de mi casa. Pero la respuesta de las instituciones públicas fue que me buscara la vida». En Isla Hermosa, las viviendas cercanas al cauce arrastran situaciones urbanísticas desiguales. La palabra «ilegal» se utiliza para marcar quién merece ayuda y quién no. «Hay casas con escritura y otras sin ella. Pero después de una riada, esa no puede ser la forma de decidir quién recibe apoyo», sostiene Germinal.

Zonas de la vivienda dañadas por la dana, un año después. Carmen Barainca

La reconstrucción avanza a ritmos distintos: donde había ahorros, las obras avanzaron. Donde no, se vive entre paredes sin terminar. Durante las primeras semanas, la solidaridad sostuvo al valle. El patio de Germinal se convirtió en punto de encuentro para voluntarios que llegaron de Málaga, Cártama, Coín, Pizarra y entre otros. «Se juntaron cientos de personas. Yo calculo unas cuatrocientas». Se abrían caminos. Se buscaban animales desaparecidos. Se sacaban muebles cubiertos de un barro que aún deja estragos en los hogares. Sin embargo, con el tiempo esta labor voluntaria se fue diluyendo. «La ayuda que ha habido ha sido de la gente. No de las instituciones».

Un año después, la casa de Germinal Vega es habitable. Pero no está terminada. Falta cerrar parte del techo y reforzar la estructura. El río sigue a pocos metros. La marca de la inundación aún queda entre las esquinas de la pared. Y no es la única huella plasmada. «La lluvia me traumatizó. Cuando la escucho no me puedo dormir». En los días que empieza a llover con fuerza, prepara una linterna, un abrigo y la ruta hacia la parte alta del pueblo. «La seguridad no está en la casa. La seguridad es saber cómo salir a tiempo».

El recuerdo de la mujer que vivía en su hogar aparece sólo cuando alguien pregunta. «No se cuenta mucho». Pero está ahí, porque el río volvió a desbordarse, y la casa volvió a recibirlo. La memoria de Isla Hermosa se sostiene con las manos de quienes aún trabajan para reconstruirla, con la certeza entre los vecinos de que «podría volver a pasar». Lo que estos se cuestionan es «quién podrá quedarse cuando vuelva».

