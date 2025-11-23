El curioso giro turístico de Alhaurín el Grande: códigos QR, rutas audioguiadas y señalización renovada

Alhaurín el Grande ha dado un paso decidido hacia la modernización de su oferta turística con la puesta en marcha de un amplio proceso de ... renovación de la señalización y la incorporación de herramientas digitales destinadas a mejorar la experiencia de quienes visitan el municipio. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo, supone una actualización profunda del modo en que se presenta y se interpreta el patrimonio local, apostando por formatos accesibles, recursos interactivos y contenidos multilingües pensados tanto para turistas como para los propios vecinos.

Según ha explicado la concejala de Turismo, Susana García, uno de los ejes principales de esta actuación es la instalación de nuevos paneles informativos distribuidos por distintos puntos de interés del municipio. Estos elementos incluyen ahora códigos QR que permiten acceder desde el teléfono móvil a información ampliada de manera «rápida y sencilla», facilitando la orientación en el entorno y aportando datos relevantes sobre la historia, la cultura o las características de cada enclave. La intención, apuntó García, es que la visita sea más intuitiva y que cada usuario pueda profundizar en los contenidos según sus propios intereses.

A esta renovación de la señalización se suma el lanzamiento de una ruta freetour audioguiada de 12 kilómetros, considerada una de las apuestas más destacadas del nuevo planteamiento turístico. La propuesta, disponible en varios idiomas, conecta lugares emblemáticos de Alhaurín el Grande y permite recorrerlos sin necesidad de horarios ni acompañamiento presencial, proporcionando información detallada a lo largo del itinerario.

El trazado

El trazado incluye espacios tan representativos como el casco histórico, la Casa Museo Antonio Gala La Baltasara y diferentes rincones rurales y senderos de la sierra, lo que convierte la experiencia en un recorrido variado que combina patrimonio urbano y paisaje natural. Los usuarios, además, pueden realizar la ruta a su propio ritmo, deteniéndose en los puntos que consideren más interesantes y retomando el itinerario cuando lo deseen, una flexibilidad que, según la concejalía, responde a la demanda actual de un turismo más autónomo y personalizado.

Alhaurín el Grande apuesta por un turismo autónomo y personalizado conectando tradición y modernidad para el visitante

Este conjunto de actuaciones se enmarca en un proyecto más amplio de modernización y digitalización del turismo local que el Ayuntamiento ha comenzado a desarrollar con el objetivo de ofrecer alternativas más accesibles y enriquecedoras. La estrategia apuesta por herramientas tecnológicas que permitan actualizar la manera de presentar la información turística, incorporando formatos más dinámicos y recursos complementarios que hagan la visita más completa.

Además, el Consistorio pretende mejorar el posicionamiento del municipio dentro del mapa provincial y reforzar su identidad como destino que combina tradición y modernidad. Las nuevas propuestas buscan conectar con un perfil de visitante que valora la autonomía, la información clara y la posibilidad de explorar un territorio con libertad, sin renunciar a conocer en profundidad su historia y su patrimonio.

La implementación de estas mejoras no se quedará aquí. Desde la Concejalía de Turismo se ha avanzado que el proceso de actualización de la señalización continuará durante los próximos meses, con el propósito de seguir ampliando y perfeccionando los recursos ya disponibles. El Ayuntamiento defiende que apostar por un turismo más digital, accesible y sostenible contribuirá no solo a enriquecer la experiencia de quienes llegan al municipio, sino también a ofrecer a los propios residentes nuevas formas de redescubrir su entorno.

Con esta combinación de paneles renovados, herramientas tecnológicas y una ruta audioguiada que invita a recorrer Alhaurín el Grande de forma autónoma, el municipio aspira a consolidar un modelo turístico que facilite la interpretación del territorio y acerque su patrimonio a un público cada vez más diverso. Una transformación que, aunque discreta, marca un giro significativo en la forma de entender y comunicar el atractivo local.