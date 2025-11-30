Cuevas de San Marcos estrena su Plan Municipal de Vivienda y Suelo para detectar necesidades y facilitar rehabilitaciones

Cuevas de San Marcos ya cuenta con su nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo, un documento elaborado por la Diputación de Málaga con la ... colaboración del Ayuntamiento que permitirá detectar necesidades residenciales y facilitar rehabilitaciones. El plan ha sido redactado por el servicio de Arquitectura y Urbanismo de la institución provincial y ofrece una radiografía completa del estado del parque residencial del municipio. Su principal objetivo es orientar la política local en materia de vivienda y suelo. La propuesta nace con vocación de servicio público y con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha sido la encargada de entregar formalmente el documento al alcalde de Cuevas de San Marcos, José María Molina. Durante el acto, Atencia explicó que el plan recoge un análisis detallado sobre la situación actual del municipio, su problemática en materia de vivienda y los factores que condicionan la disponibilidad de suelo. Esta evaluación se ha realizado teniendo en cuenta la participación ciudadana. Con ello, se han incorporado inquietudes, necesidades y propuestas planteadas por los propios vecinos.

Uno de los elementos clave del plan es la identificación de viviendas que presentan deficiencias y que podrían acogerse a programas de rehabilitación promovidos por distintas administraciones públicas. El documento señala aquellos inmuebles que requieren intervenciones para mejorar su habitabilidad. Además, incluye criterios y pautas que facilitarán el acceso de los propietarios a futuras líneas de ayudas. La Diputación subraya que este diagnóstico es fundamental para orientar la gestión municipal y atender las demandas reales de la población.

Necesidades residenciales

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo contempla también una serie de propuestas de actuación destinadas a resolver las necesidades residenciales detectadas durante el proceso de elaboración. Estas medidas buscan dar respuesta a situaciones específicas que afectan a distintos colectivos del municipio y mejorar la planificación de futuro. Entre sus prioridades, se encuentra la puesta en marcha de acciones que favorezcan una vivienda asequible, accesible y adecuada a las características de los residentes. El enfoque del documento es integral y abarca tanto la rehabilitación como la gestión del suelo.

Desde la Diputación destacan que esta herramienta de planificación servirá para definir con claridad la estrategia municipal en materia de vivienda. Según Atencia, permitirá afrontar retos actuales y adaptar la política local a los criterios marcados por la normativa autonómica y estatal. El Ayuntamiento, por su parte, contará con una guía que facilitará la toma de decisiones y el diseño de actuaciones encaminadas a mejorar la calidad residencial de Cuevas de San Marcos. El plan representa un paso importante para garantizar el bienestar de la población y dinamizar la actividad en materia urbanística.