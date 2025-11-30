Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Representantes institucionales durante la entrega del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cuevas de San Marcos. SUR

Cuevas de San Marcos estrena su Plan Municipal de Vivienda y Suelo para detectar necesidades y facilitar rehabilitaciones

La Diputación de Málaga entrega al Ayuntamiento un documento que analiza el estado del parque residencial, recoge las demandas vecinales e incorpora propuestas para acceder a programas públicos de rehabilitación

Julio J. Portabales

Cuevas de San Marcos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

Cuevas de San Marcos ya cuenta con su nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo, un documento elaborado por la Diputación de Málaga con la ... colaboración del Ayuntamiento que permitirá detectar necesidades residenciales y facilitar rehabilitaciones. El plan ha sido redactado por el servicio de Arquitectura y Urbanismo de la institución provincial y ofrece una radiografía completa del estado del parque residencial del municipio. Su principal objetivo es orientar la política local en materia de vivienda y suelo. La propuesta nace con vocación de servicio público y con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible.

