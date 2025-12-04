Cudeca abrirá en Alhaurín de la Torre su tienda número 27 en la provincia

La veterana organización no gubernamental Cuidados del Cáncer, Cudeca, ha anunciado al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que, en el marco de su plan ... de expansión de su actividad a beneficio de los pacientes y sus familiares, el próximo año, abrirá su primera tienda solidaria en el municipio.

Con este establecimiento, serán 27 los que funcionan en la provincia de Málaga. Estos locales venden artículos de segunda mano, como ropa, muebles, obras de arte y objetos de coleccionista que suelen ser donados. Además, la ONG ha puesto en marcha el proceso de captación de voluntariado en el municipio y ya cuenta con 40 inscripciones de alhaurinos y alhaurinas dispuestas a colaborar con su labor.

Cudeca, que también tiene presencia fuera de la provincia malagueña, ha atenido, a lo largo de este 2025, a más de 1.600 personas. Así se lo han trasladado al alcalde, Joaquín Villanova, y a la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, las representantes de la Fundación Cudeca, con Zuleima Ramírez, con la que han mantenido una reunión de la que ha salido un compromiso de colaboración por parte de la Administración local.

Cudeca fue fundada, en 1992, por la británica Joan Hunt, residente en la Costa del Sol

La Fundación Cudeca fue fundada en 1992 por la británica Joan Hunt, residente en la Costa del Sol y ofrece atención especializada a pacientes oncológicos y que padecen otras enfermedades avanzadas y apoyo a sus familias de forma completamente gratuita. Cuenta en Benalmádena con Unidad de Día y Unidad de Ingresos, además de siete equipos de atención domiciliaria.

Ampliar

Dentro de las acciones solidarias, en Alhaurín de la Torre se ha puesto en marcha el tradicional rastrillo solidario de la Asociación Grupo Girasoles, que centra su ayuda en la investigación contra el cáncer pediátrico, en su sede de la avenida de San Sebastián, 10.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a concejales de la Corporación Municipal, fue el encargado de inaugurarlo junto a la presidenta del colectivo, Iluminada Regateiro.

El acto de apertura del mercadillo ha contado con la animación de la Pastoral San Juan.

Este rastrillo estará abierto en diciembre en horario de 10.30 a 13.30 horas por las mañanas y de 17.30 a 19.30 por las tardes durante las próximas semanas. Como es habitual, además de complementos y artículos de decoración, se pueden adquirir los conocidos bebés pelones de la asociación y ropa en el ropero solidario.

Iluminada Regateiro ha agradecido la ayuda de tantas personas y el alcalde, Joaquín Villanova, ha felicitado al equipo de Girasoles por su incansable labor ante una cuestión «tan delicada y dolorosa» como el cáncer infantil.