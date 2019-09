Concentración de protesta en el Hospital de Antequera por una agresión verbal a tres trabajadores del centro Los sanitarios, concentrados este jueves. / A. J. G. El incidente se produjo mientras retiraban la escayola a un paciente ANTONIO J. GUERRERO Jueves, 12 septiembre 2019, 14:25

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) se ha concentrado este jueves a mediodía en las puertas del Hospital Comarcal de Antequera con motivo de la agresión verbal sufrida por tres trabajadores del centro sanitario a cargo de un paciente ayer por la mañana. En esta protesta han estado presentes la gerente del Hospital Comarcal de Antequera, Belén Jiménez, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Manuel Martín, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, además de médicos del propio Hospital y representantes de otros hospitales de la provincia de Málaga, como signo de rechazo a lo ocurrido.

Sobre el hecho en sí, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín Noblejas, ha explicado: «Se ha producido una agresión a tres profesionales mientras un acto médico y de forma desagradable tenemos que volver a concentrarnos para protestar por esta lacra que parte de la sociedad está castigando a los profesionales sanitarios de todo tipo y que no estamos dispuestos a permitir y seguimos insistiendo que se tomen medidas preventivas y sancionadoras más potentes para intentar paliar de alguna manera esta cadena de acontecimientos desagradables».

«En el día de ayer (miércoles 11) estaban realizando tres profesionales de Traumatología que se encontraban en Urgencias un acto médico retirando una escayola y sin venir a cuento empezaron a insultar y amenazar. Ya no es solo la vejación a un profesional, sino a una persona a la que se le está faltando al respeto. Hay otras maneras de solucionar las cosas cuando tú no estás de acuerdo, pero no la actitud de atacar, amenazar y poner a todo el mundo en el disparadero de una situación tan desagradable... Si no se está de acuerdo con algo se puede pedir una segunda opinión o poner una reclamación como tenemos derecho todos los ciudadanos», ha profundizado Martín Noblejas.

Se piden medidas preventivas

En este sentido, Martín Noblejas demanda: «Queremos que se mejore el tema de la cartelería que hay en todos los centros tras una iniciativa por parte de la Consejería de que la administración de oficio va a denunciar a todos los agresores para que las leyes se apliquen y también queremos que en los sitios que se puedan poner, instalar cámaras de video vigilancia porque ya no es solo en las zonas de entrada y salidas de los centros».

Otra de las medidas que plantean desde el Sindicato Médico de Málaga es «preparar a todos los profesionales de todas las categorías en manejo de situaciones conflictivas y luego también queremos que se cambien las sanciones y leyes para que sean más efectivas sobre el agresor y que se busque de alguna manera que cuando llega un reincidente los profesionales sepan que estamos ante una persona conflictiva».

En esta línea, Martín Noblejas ha asegurado que «las agresiones no suelen denunciarlas todas» porque «muchas veces los mismos afectados no quieren que se haga público». «Tenemos que sensibilizar no solo a la población sino también a los profesionales de que hay que denunciar y evitar esto. Hay mucho miedo y hay muchas denuncias que no llegan a ningún lado. Cada vez hay más colaboración por parte de la administración», ha finalizado sobre este asunto.

35 agresiones en lo que va de año en la provincia

La directora del Hospital de Antequera, Belén Jiménez, ha intervenido al respecto: «Cada vez va más en aumento el número de agresiones físicas, verbales y de todo tipo. La Consejería a principios de septiembre arrancó una campaña específica en la que se está repartiendo cartelería por todos centros de salud y hospitales de toda Andalucía donde se le hace una advertencia a los usuarios de que cualquier tipo de agresión, coacción o acción ilegal contra los sanitarios se va denunciar por la vía penal».

También ha detallado que «en el caso de la agresión verbal de ayer, de los tres, una de ellas se ha formalizado como denuncia porque ha sido con amenazas».