Coín aprueba unos presupuestos de 32,5 millones para 2026

El Ayuntamiento de Coín ha aprobado de manera definitiva los Presupuestos Municipales para 2026, unas cuentas que ascienden a 32.506.685,82 euros, lo ... que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. Durante el pleno celebrado este viernes, el alcalde, Francisco Santos, destacó que estas cuentas continúan en la «senda de estabilidad económica» y contemplan un esfuerzo especial en el fortalecimiento y mejora de los servicios públicos, con un aumento del 12,5% en el capítulo de gastos, que alcanza los 9,3 millones de euros. Los presupuestos salieron adelante con los votos favorables del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, y el rechazo de PSOE, Andalucía por Sí, Unidas Podemos con Coín y Vox.

El capítulo de ingresos se eleva a 33,9 millones de euros, impulsado principalmente por el crecimiento de la población. Santos recordó que, un año más, no se incrementan las tasas ni los impuestos municipales, aunque precisó que la regla de gasto impide igualar el gasto al nivel total de ingresos. En esta línea, insistió en que la presión fiscal que soportan los vecinos es «alta», pero que no se debe a tributos municipales, «que están subvencionados en gran parte», sino a los impuestos procedentes de otras administraciones como el Gobierno central.

Dentro del capítulo de gastos, el presupuesto contempla un claro refuerzo de áreas vinculadas a los servicios esenciales. Destacan partidas como Servicios Sociales (200.000 euros), Medio Ambiente (500.000), Agricultura y Ganadería (161.000), Deportes (350.000), Juventud (70.000), Cultura (213.000) o Participación Ciudadana (15.000 euros), entre otras, todas ellas con incrementos respecto a 2025. Además, se destinarán 1.801.000 euros a la mejora de vías públicas, que incluye labores de limpieza, jardinería y agua y alcantarillado.

Otros bloques

Otro de los bloques relevantes es el capítulo destinado a acción social y consorcios, que suma 2,7 millones de euros. De esta cifra, 900.000 euros corresponden al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y 150.000 euros al Consorcio de Transporte, con el objetivo de seguir mejorando las conexiones por autobús entre Coín y la capital. El capítulo de subvenciones alcanza los 380.400 euros, con líneas de apoyo al comercio local (100.000 euros), el Plan de Emergencia Social (100.000), ayudas a colectivos, hermandades y clubes deportivos (161.400 euros), becas estudiantiles (10.000) y aportaciones a comunidades de regantes (9.000 euros).

En el apartado de inversiones, que suma 6,5 millones de euros, el Consistorio mantiene su apuesta por las infraestructuras hídricas y los caminos rurales, en línea con los 3 millones anunciados días atrás. El Plan de Infraestructuras Hídricas está dotado con 1,2 millones, mientras que el Plan de arreglo de caminos rurales alcanza los 1,8 millones de euros. A estas partidas se suman el Plan de Barrios (600.000 euros), el Plan de mejora de edificios municipales (800.000), que incluye una reforma integral de la Escuela Municipal de Música y Danza, y el nuevo Parque frente al Cuartel de la Guardia Civil, con una inversión de 400.000 euros.

El plan inversor se completa con otras partidas como el Plan de aparcamiento municipal (100.000 euros), la compra de terrenos (100.000), las urbanizaciones (100.000), mejoras en parques y jardines (150.000), proyectos de eficiencia energética (160.000) y mejoras en centros educativos (100.000 euros). Además, el Ayuntamiento contratará en las próximas semanas las obras del camino del Ejido, la calle Pedro González Domínguez y la primera fase del aparcamiento del Hoyo Carazony, que aunque se ejecutarán en 2026, se imputarán al ejercicio de 2025.

En cuanto a la deuda municipal, Santos señaló que el Ayuntamiento cerrará 2025 con otro pago de 1,1 millones de euros, reduciendo el endeudamiento hasta 7,3 millones, lo que supone una disminución superior al 70% respecto a 2011, cuando alcanzaba los 28 millones. «Gracias a la buena gestión económica, hoy sí contamos con una capacidad inversora de la que antes no disponíamos. Podemos seguir reduciendo deuda e impulsar nuevos proyectos y servicios para nuestros vecinos», afirmó el regidor.