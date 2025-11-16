Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno del Ayuntamiento de Coín en el que se aprobaron los Presupuestos Municipales de 2026. SUR

Coín aprueba unos presupuestos de 32,5 millones para 2026

Las cuentas, respaldadas por el gobierno local y rechazadas por la oposición, elevan un 12,5% el gasto destinado a limpieza e incluye 6,5 millones en inversiones para infraestructuras hídricas, caminos rurales y mejoras urbanas

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

El Ayuntamiento de Coín ha aprobado de manera definitiva los Presupuestos Municipales para 2026, unas cuentas que ascienden a 32.506.685,82 euros, lo ... que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. Durante el pleno celebrado este viernes, el alcalde, Francisco Santos, destacó que estas cuentas continúan en la «senda de estabilidad económica» y contemplan un esfuerzo especial en el fortalecimiento y mejora de los servicios públicos, con un aumento del 12,5% en el capítulo de gastos, que alcanza los 9,3 millones de euros. Los presupuestos salieron adelante con los votos favorables del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, y el rechazo de PSOE, Andalucía por Sí, Unidas Podemos con Coín y Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  3. 3 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  4. 4 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  5. 5 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  6. 6 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»
  7. 7

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  8. 8

    Vermús con acento malagueño
  9. 9 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  10. 10 Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Coín aprueba unos presupuestos de 32,5 millones para 2026

Coín aprueba unos presupuestos de 32,5 millones para 2026