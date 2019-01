Ciudadanos rechaza el teatro de Alhaurín de la Torre y abre una brecha con el PP local Recreación del teatro de Alhaurín de la Torre. / SUR La infraestructura se queda fuera de los presupuestos provinciales para 2019, lo que el alcalde tacha de «chantaje» y «atropello» a la localidad FERNANDO TORRES Martes, 8 enero 2019, 00:22

Todavía no existe, pero el futuro teatro municipal de Alhaurín de la Torre ha abierto una brecha entre las formaciones locales del Partido Popular (equipo de Gobierno con Joaquín Villanova al frente) y Ciudadanos (en la oposición con dos concejales). El voto a favor del grupo provincial de la formación naranja a los presupuestos de la Diputación de Málaga para 2019 estuvo condicionado a que se retirasen los tres millones que se iban a destinar a la construcción de la infraestructura cultural (que costará seis millones), entre otros ajustes. Ese movimiento ha sido duramente criticado por el PP, especialmente por Villanova, que a través de un comunicado difundido en redes sociales ha acusado a C's de «dar la espalda a la educación y la cultura».

A lo largo de la última semana, el tema ha sacudido hasta el último rincón del pueblo. Desde las asociaciones culturales hasta los vecinos de los barrios se preguntaban qué había ocurrido. El PP ha sido muy duro criticando a Ciudadanos, sobre todo en la esfera local, por no haber defendido el equipamiento municipal en el seno de la agrupación provincial. En el comunicado inicial firmado por Villanova, exponía que los dos concejales son «cómplices» de un «atropello» a Alhaurín de la Torre. Con respecto al grupo de la Diputación, el alcalde considera que han realizado un «chantaje» por mantener «su particular cuota de poder». «No están en contra de los presupuestos del PP, sino de los colectivos culturales alhaurinos». Por ello, considera que el movimiento de Ciudadanos le da la espalda «a la cultura y a la educación», y a «todos los vecinos» de la localidad.

La diputada popular Marina Bravo, que además es concejala del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha sido la encargada de proponer la partida presupuestaria para el teatro. «Me dolió mucho el gesto de Ciudadanos», confiesa a SUR. «Los alhaurinos aportamos mucho dinero a la Diputación, no pedimos ningún lujo, es algo que nos corresponde». Además, asegura no estar de acuerdo con los argumentos que ha esgrimido C's para dejar fuera los tres millones de euros (que no se iban a aportar en un solo año, sino de forma fraccionada).

El razonamiento principal de Ciudadanos está en el gasto. El grupo local emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones del PP, en el que aseguran que se está haciendo una campaña de desprestigio y que en todo momento apoyan la cultura y la educación sin fisuras. En el escrito hacen una descripción detallada de por qué Alhaurín de la Torre no necesita un teatro, fundamentada en el coste que suponen los tres millones de euros que aportaría el Ayuntamiento y en el tipo de programación. «¿Cuánto cuesta luego mantenerlo? No se han aportado cifras», explican. «¿Cuál es el proyecto cultural una vez construido? Se desconoce. Ya se verá. En su momento en Pleno el concejal de Cultura dijo que muchas compañías van hoy en día a taquilla, perfilando así el tipo de obras que vendrán».

Mejoras en la plantilla

Ciudadanos recuerda que hay espacios que se están ampliando, como la Casa de la Cultura o el auditorio de la finca El Portón, y ponen sobre la mesa que existen espacios como La Platea o el Edificio de Promoción para otro tipo de eventos de menor formato. «Desde C's creemos que es deseable contar en Alhaurín con una infraestructura cultural potente, pero no es la prioridad hacerlo ahora con el uso de fondos propios de este Ayuntamiento, cuando debemos preveer la imprescindible mejora de la plantilla, empezando por aumentar las plazas de policía y puestos clave de gestión».

Ciudadanos zanja su exposición de motivos de forma clara: «Consideramos que la inversión principal, por el momento, debe seguir centrándose en crear y mejorar el empleo local, además de las condiciones sociales de toda la población». Los concejales Antonio Lara Villegas y Francisco Basagoiti Moreno difundieron un vídeo en el que recuerdan que C's ya presentó una moción en la que exponían que Alhaurín de la Torre no necesita un teatro.

El Ayuntamiento responde a estos argumentos recordando que hay numerosos eventos culturales que no se pueden celebrar de una vez, como los conciertos de la escuela municipal de Música y sus 500 alumnos. «Tenemos un grave problema y no merecemos un municipio con un tejido asociativo y cultural y educativo de más de 100 asociaciones sea maltratado por Ciudadanos», expone a SUR. Bravo reitera sus dudas con respecto al problema presupuestario. «Municipios mucho más pequeños que Alhaurín de la Torre tienen un teatro y no están arruinados, funcionan sin problemas como el de Torrox».