Ciudadanos Antequera presenta su candidatura al Ayuntamiento con el apoyo de Imbroda El joven candidato José Manuel García Puche promete acercamiento a la población, transparencia y medidas estudiadas, viables y lejos de la actual improvisación ANTONIO J. GUERRERO Jueves, 9 mayo 2019, 00:06

El grupo de Ciudadanos Antequera afronta, tras cuatro años preparándose, su primer examen oficial en unas municipales en Antequera, ya que en 2015 optaron por no precipitarse y ahora lo hacen cuando en las pasadas Generales, casi alcanzó al PP en número de votos. Para ello tienen de candidato al más joven que se presenta, José Manuel García Puche (Antequera, 7 de agosto de 1992), que se enfrentará a los del PP, PSOE, Adelante Antequera, PABA y VOX. La puesta en escena y presentación oficial de la lista tuvo lugar en la noche de este miércoles en el patio del antiguo hospital de San Juan de Dios, contando con el respaldo del consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda.

Además, intervinieron el parlamentario andaluz Carlos Hernández White y la diputada nacional Irene Rivera. Imbroda apoya al equipo antequerano destacando al grupo joven que lo conforma, dentro de un partido que trae «un proyecto de ilusión, de sociedad civil. Gran parte de mi vida la he pasado en la alta competición, pero también me he formado, he creado mi empresa, como uno más que ha tenido que buscarse la vida. Toda mi vida he sido puro riesgo». Del candidato local, el consejero dice que simboliza «una Antequera joven, ilusionante, con ganas de trabajar y luchar», admitiendo que está «preparado, con las ideas claras, se ha dedicado cuatro años a escuchar, aprender, entender su ciudad, entenderla mejor y proponer ideas».

Compartió su propia experiencia cuando se sintió «totalmente identificado en un proyecto que se llamaba Ciudadanos, porque son gente normal. Veo al equipo que lidera José Manuel y veo gente normal y muy preparada, que lleva mucho tiempo trabajando y que quieren hacer un paréntesis en su vida para ver qué pueden aportar a nuestra sociedad. Estar un tiempo determinado y marcharnos a casa. Esto, desgraciadamente, no ocurre en otros partidos».

El candidato de Antequera, García Puche

Por su parte, el candidato por Ciudadanos a la Alcaldía de Antequera subraya la importancia de que se deje «de mentir y recuperar la confianza que se ha perdido de los políticos, que se han basado en mentiras y no en realidades», como la residencia de ancianos que tenía que estar funcionando en el lugar de la presentación, pero no se ha hecho realidad. En Ciudadanos, ha dicho García Puche, «nos presentamos porque tenemos ilusión, ganas y un proyecto. Nuestro objetivo es ganar.

Es el mejor equipo, preparado, honrado y con ganas que es el de Ciudadanos Antequera». Entre las ideas principales, «vamos a recuperar que los políticos estemos al servicio de los ciudadanos. Nosotros no venimos a trabajar para vosotros, sino a trabajar con vosotros», creando una concejalía de transparencia. La lista presentada por Ciudadanos Antequera se compone de 24 personas y en los primeros puestos se encuentra el arquitecto Manuel Campos Alcalá, que concurre como independiente en el 'número 2'. Por su parte, el tercer y cuarto puesto están ocupados por una especialista en Turismo y Empresas, Inmaculada Salazar Terrones y Jorge Cortés González, con amplia experiencia en el sector social. En el número 7, también destacable, quien fuera entrenador del Antequera Club de Fútbol, Vicente Ortiz Bermejo, que se une a la candidatura.

Tras la presentación de la lista, el candidato ha mostrado la «hoja de ruta» a cumplir: actualización del plan de accesibilidad, implantación de formación profesional en logística, terminación de obras de la ciudad, consejo bimensual de alcaldes pedáneos, que el 12 por ciento de las inversiones sean a propuestas de los ciudadanos. Además: creación de nuevas instalaciones deportivas y plan de mantenimiento para las mismas, creación de la concejalía de transparencia, plan de desarrollo turístico sostenible, eliminación de tasas de apertura de un negocio y convertir Antequera en una ciudad «sacrificio cero animal» y «ecofriendly». Ciudadanos espera repetir en las Municipales el éxito que ya tuvo en las Generales en Antequera, donde consiguió obtener la 'medalla de bronce' en las urnas, con 4.459 votos, el 19,01 por ciento del total. Es decir, una subida de más de 1.000 votos con respecto a las Generales de 2016. Con todo ello, el objetivo de Ciudadanos Antequera pasa por ser la llave del futuro Gobierno de la ciudad, aspirando a entrar por primera vez en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Antequera, con un joven candidato (Graduado en Turismo) que apenas suma 26 años.