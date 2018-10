La ciudadanía respalda la conexión con Ronda por autovía y critica el desinterés político Un momento de la reunión celebrada el pasado jueves. :: María garcía El pasado jueves más de treinta ayuntamientos de municipios de la Comarca Natural dieron la espalda a la Plataforma por la Autovía MARÍA GARCÍA Domingo, 21 octubre 2018, 00:05

Hace tan solo unos días, la Plataforma rondeña por una Autovía a Málaga y la mejora de las carreteras convocó a los Ayuntamientos de hasta cincuenta municipios de la Comarca Natural de Ronda, así como otros que se podrían ver afectados por el trazado de esta vía como Campillos. Sin embargo, a esta llamada a la unidad tan solo respondieron representantes municipales de una quincena de municipios como son Ronda, Algatocín, Alpandeire, Arriate, Benaoján, Campillos, Cortes de la Frontera, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Setenil de las Bodegas, Jimera de Líbar, Serrato y Yunquera. Esta situación ha sido muy criticada tanto por ciudadanos como por miembros de la propia plataforma, que mostraban su decepción por la poca acogida que había tenido la convocatoria al finalizar la reunión. Es el caso de Pedro Porras, uno de los portavoces del colectivo, que «no sé qué hacen no moviéndose y no subiéndose a apoyar una cosa tan importante para toda la comarca y para los municipios, que afecta a los vecinos que utilizan estas carreteras tan malas continuamente».

La mirada a otro lado que realizaron muchos de los políticos de la Serranía ha reavivado el debate entre los vecinos de la comarca, especialmente en las redes sociales, donde no han dudado en mostrar su opinión. Uno de ellos manifestaba que «es una falta de sensibilidad e incluso de respeto a la ciudadanía a la que representan». Otra criticaba que no pensaran en los que tienen que utilizar la carretera a diario por obligación «como yo que estoy enferma».

También otros colectivos han lamentado esta situación, como es el caso de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de las Comarcas de Ronda y Campillos (APYMER), en cuya sede tuvo lugar el encuentro con los ayuntamientos. Desde APYMER, su secretario, Antonio Palma ha manifestado «que es necesario que se marquen ya compromisos claros, lo que necesitamos es que en el presupuesto autonómico del año que viene vaya ya una partida importante que permita un estudio de viabilidad para ver cuál es el trazado más adecuado así como para la remodelación de las carreteras comarcales que se encuentran en muy mal estado». Pero no solo es un tirón de orejas para la Junta de Andalucía, también hacen hincapié desde la asociación de empresarios que «la Diputación de Málaga incluya una partida importante de presupuestos para el próximo año para arreglar definitivamente las carreteras de la Serranía que dependen de esta administración».

Aunque, o al menos eso parece, el malestar general por el rechazo a la convocatoria de la plataforma no ha sido en vano y ha servido para afianzar la necesidad de una autovía para los ciudadanos de a pie, como ya pasara con la multitudinaria manifestación que llevaba a cabo hace unos meses la Plataforma por la Autovía y que contó con el apoyo de más de 5.000 personas según la organización.

No solo desde los colectivos o por las redes sociales, también varios vecinos con los que ha contactado este periódico han querido explicar los motivos por los que Ronda, la ciudad con más de 30.000 habitantes más alejada, necesita una autovía. Por ejemplo, un albañil que se tiene que trasladar fuera de Ronda para trabajar manifestaba que «la inseguridad que ya supone tener que viajar para ir al trabajo es aún mayor con estas carreteras. Además del tiempo que podría ser mucho más reducido si las comunicaciones estuvieran en condiciones, es el bien más preciado que tenemos y eso ya no lo recuperamos». Mientras, una madre de familia hablaba de «la posibilidad de quedarse en Ronda que tendrían los jóvenes que se van a estudiar fuera si hubiera una autovía y, al final, aunque no lo parezca, los jóvenes se van de la ciudad y dejan de participar en actividades, en tradiciones, que con el tiempo y la falta de personas acabarán por desaparecer». También una comerciante del centro de la Ciudad del Tajo hablaba sobre que, cuando estaba realizando un pedido, «más de una vez me han dicho que no pueden venir a traerme algo para la tienda porque no les interesa venir a Ronda solo para mí».