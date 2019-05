Belén Jiménez: «No se van a cerrar plantas del Hospital de Antequera en verano» Belén Jiménez trabajaba en el sector sanitario antes de la política. / A.J.G Tras dejar su puesto como teniente de alcalde de la capital del Torcal, la nueva directora del Área Sanitaria Norte de Málaga se compromete a mejorar la asistencia Belén Jiménez ANTONIO J. GUERRERO Lunes, 20 mayo 2019, 00:26

Con el calor, Antequera padecía cada verano el cierre de plantas del Hospital y el cierre de las consultas del Centro de Salud, algo que criticaban los usuarios, unidos a la falta de ambulancias, una para más de 40.000 habitantes. Con el cambio de gobierno autonómico, se nombró el 19 de marzo a la hasta ahora teniente de alcalde de Turismo, Belén Jiménez (Antequera, 1969) como directora-gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga y del propio centro hospitalario. Su compromiso es que no se cierre planta alguna de éste último y el centro de salud abra por las tardes en la temporada estival.

-Pasar de trabajar en el Ayuntamiento a un Hospital, ¿qué cambios tiene?

-El área sanitaria es muy grande, lo integran cuatro zonas, que son 19 municipios más el Hospital en sí. Estamos hablando de más de 1.200 trabajadores y desde el principio hay una clave diferencial: la sanidad quien la gestiona son los profesionales.

-Cien días de gobierno andaluz y dos meses al frente, suponemos que esperanzada con los presupuestos.

-Mientras vamos con los planes de choque para quitar las listas de espera, de lo que ya adelantó el consejero Jesús Aguirre Muñoz que había una partida de 25 millones de euros para poder abordar estas listas de espera.

-¿Cuál es la cifra de Antequera?

-Cuando se hicieron públicas las listas estaban en 2.800 y desde que se empezó el plan de actividad quirúrgica extraordinario el 1 de abril, se ha descendido en 245 personas aproximadamente con la previsión de mantener el plan hasta final de junio y luego nuestro ánimo es continuarlo hasta final de año.

-¿Qué primeras medidas van a notar los pacientes la nueva directora?

-No se va a cerrar planta alguna del Hospital en verano y el Centro de Salud va abrir por la tarde hasta al menos las 20 horas.

-¿Y cómo ha conseguido lo de no cerrar planta y abrir por la tarde, tras varios años que sí se producía?:

-El caso del Hospital era por ahorrar, a costa de la salud. Es verdad que coincide con la mayoría de las vacaciones del personal y si tú mantienes el mismo número de camas y las mismas plantas abiertas, necesitas la misma dotación de personal, pues lo que vamos a hacer es reforzar personal que cubra esas vacaciones que es lo que no se ha hecho en los últimos años.

-Vemos que está afianzando al personalm

-El consejero lo ha tenido muy claro que desde el principio hay que trabajar con el personal, fidelizar a los profesionales, tratarlos bien, ofrecerle unos contratos dignos. Y luego, si tú tienes huecos en determinados servicios hay que conseguir que los profesionales los fidelices a ese puesto-

-Abrirá el Centro de Salud por las tardes en verano. ¿Se volverá a disponer de un servicio de urgencias también?

-El edificio no se construyó pensando que iba a ser un punto de Urgencias, para lo que tienes que tener unas instalaciones mínimas y el diseño actual no es el idóneo para eso. Pero existen posibilidades, lógicamente con modificaciones estructurales y lo estamos pensando.

-El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció el viernes que Antequera tendrá ya su segunda ambulancia.

-Hay que tener en cuenta que Antequera no solo es el mayor municipio del Área, sino que es el más grande en extensión de toda Málaga con casi 750 kilómetros cuadrados. La histórica petición de una segunda ambulancia es, por tanto, justa, equitativa y de sentido común y, por ello, nada más llegar, aprovechando que se va a concursar el servicio de ambulancias por parte del SAS, he solicitado inclusión de una ambulancia para Antequera en los pliegos.

- También hablaron de tener el 061 en la zona.

-El 061 es el Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias que tiene titularidad autonómica. Me consta que el nuevo gerente, José Luis Pastrana, está haciendo un gran esfuerzo por ordenar, reorganizar y optimizar estos recursos y, claro, tampoco he dejado pasar la ocasión de expresarle mi deseo de que ubique en Antequera recursos, aprovechando la centralidad de esta ciudad. Sería estupendo poder contar, por ejemplo, con una UVI móvil en Antequera. Pero eso dependerá de las posibilidades reales que haya...

Plantilla en la mitad

-Se demandan especialistas que no hay, como los radiólogos.

-El problema de todos los radiólogos, como el de todos los profesionales, es que no se les ha cuidado, se le han estado ofreciendo contratos, me refiero a los que no tienen la plaza propia, realmente impresentables, de semanas o de un mes, pues muchos de los radiólogos se han marchado. Además, la plantilla que debería de haber en rayos está a la mitad, cinco personas, eso conlleva una demora para todo, para consultas, pruebas diagnósticas, para todo.

-¿Y del resto de profesionales?:

-Desde que yo he llegado hemos formalizado 15 contratos nuevos entre ellos una de Radiología, Digestivo o Trauma, 8 en Primaria (Médicos de Familia y uno con funciones de Pediatría). En el resto de categorías (celadores, administrativos, pinches, enfermeros, auxiliares de enfermería) se han hecho 38 contratos en primaria y 309 nombramientos en el Hospital. Corresponden a huecos que había sin cubrir y nuevas incorporaciones.

-Esto de contratar, ¿evitaría el éxodo a otras comunidades o países?

- Tenemos que darle la vuelta a esta situación, fidelizar al personal y evitar las 'fugas de batas blancas'. Tenemos falta de profesionales en Andalucía y si no apostamos por ellos nos faltará el principal activo de la Sanidad que son los profesionales.

-Tenemos entendido que quiere mejorar la zona de oncología.

-Por tratarse de lo que se trata, por sensibilidad, porque el paciente oncológico es un paciente que hay que tratar con mucha sensibilidad, no es pensando solo en Antequera, es pensando en la zona que hay que tener en cuenta un tratamiento oncológico que te puede durar cuatro horas. Y como nuestro Hospital de Día tiene una buena instalación y unos buenos profesionales, ¿cómo va a ser lo mismo la cercanía y el trato en un hospital comarcal, que somos más pequeños y somos una familia, que un macrohospital?