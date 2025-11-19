Los centros educativos públicos de Antequera reciben 264.000 euros para climatización de las aulas
Servirá para paliar el frío y el calor en 18 centros educativos
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57
Antequera recibe 264.130,02 euros de la Junta de Andalucía para la mejora del confort térmico de 18 centros educativos de Antequera, incluidos Centro ... de Idiomas y de Adultos, según anuncia el alcalde Manuel Barón.
Servirá tanto para los días de frío como los días de calor, tras los contrastes de temperaturas en invierno y verano en el municipio. Barón destaca que es la primera vez que la Junta ejecuta un programa específico de climatización escolar con inversiones anuales y criterios objetivos. Con esta inversión se repercute de forma «inmediata en la calidad ambiental de las aulas y en el bienestar del alumnado y profesorado, especialmente ante temperaturas extremas».
Los centros beneficiados y las cantidades que recibirán en esta inversión son: Pedro Espinosa (52.465,54 euros); Los Colegiales (46.807,95 euros); Pintor José María Fernández (44.386,86 euros); Escuela Oficial de Idiomas (20.000 euros); Reina Sofía (15.410,87 euros); Infante Don Fernando (11.758,34 euros); Centro Infantil Niño Jesús y Virgen Milagrosa (10.000 euros); Centro Infantil San Juan (10.000 euros); Centro Infantil Vera Cruz (10.000 euros); León Motta (7.234,88 euros); Romero Robledo (5.815,88 euros); Colegio Rural Atalaya (5.802,05 euros); San Juan (3.877,26 euros); Vera Cruz (3.084,84 euros); CEPER Ignacio de Toledo (3.000 euros) y Conservatorio Ana Cárdenas (3.000 euros). Y en las pedanías, en Bobadilla Estación, CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (6.462,09 euros) y en Cartaojal, CEIP La Peña (5.023,46 euros).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión