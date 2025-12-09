Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de entrega de los reconocimientos. SUR

El Centro Sesmero de Alhaurín de la Torre distingue a Tecla Lumbreras y Teresa Santos

Reconocimiento a referentes del periodismo y la vida cultura en Málaga de la institución dedicada a la investigación

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:10

Con el impulso de la familia Sesmero Carrasco, el Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación Julián Sesmero Ruiz, dependiente del Área de ... Cultura y Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha promovido un acto de reconocimiento a la trayectoria de Teresa Santos, presidenta de la Demarcación del Colegio de Periodistas (CPPA) en Málaga y responsable del Área de Igualdad de la entidad; además de vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), y coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la APM; y a Tecla Lumbreras, comisaria de arte y gestora cultural feminista española, protagonista de una labor de dinamización de Málaga con nuevas ideas y proyectos que han tenido la capacidad de llegar a públicos y abrir espacios para la creatividad.

