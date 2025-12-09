El Centro Sesmero de Alhaurín de la Torre distingue a Tecla Lumbreras y Teresa Santos

Con el impulso de la familia Sesmero Carrasco, el Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación Julián Sesmero Ruiz, dependiente del Área de ... Cultura y Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha promovido un acto de reconocimiento a la trayectoria de Teresa Santos, presidenta de la Demarcación del Colegio de Periodistas (CPPA) en Málaga y responsable del Área de Igualdad de la entidad; además de vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), y coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la APM; y a Tecla Lumbreras, comisaria de arte y gestora cultural feminista española, protagonista de una labor de dinamización de Málaga con nuevas ideas y proyectos que han tenido la capacidad de llegar a públicos y abrir espacios para la creatividad.

El homenaje tuvo como escenario la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga y contó con la presencia de familiares de Julián Sesmero Ruiz y de los homenajeadas, así como cargos institucionales, como el edil y diputado de Cultura, Manuel López; el concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, junto a otros representantes de la Corporación Municipal; además de invitados, familiares y el tejido social alhaurino.

El acto fue conducido por el funcionario municipal e hijo del benefactor del centro, Julián Sesmero Carrasco.

El concejal de Cultura, Manuel López, felicitó a las premiadas e hizo hincapié en que estos premios «hacían falta» para poner en valor el periodismo y la cultura. «Tenemos un camino muy largo que recorrer con el legado Sesmero, pero lo que le espera en los próximos años es muy interesante con la nueva sede y las nuevas aportaciones», apuntó López. En este evento también se ha dado a conocer el nombre de las personas que obtendrán dicho reconocimiento honorífico el año próximo, que son el periodista de Canal Sur y experto en cine, Manuel Bellido, y la escritora, filóloga y profesora Elvira Roca.

Nueva sede

Cabe recordar, como destacó el concejal José Manuel de Molina, que, recientemente, el Ayuntamiento ha cerrado la compra del edificio de la Cámara Agraria a la Junta y que este inmueble tendrá un «uso público y cultural», con la finalidad principal de convertirlo en sede del Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación 'Julián Sesmero Ruiz', del Archivo Fotográfico Municipal y de la propia Concejalía de Patrimonio.

Actualmente en desuso, la que fuera sede de la Hermandad Mixta Local de Labradores y Ganaderos, inaugurada en abril de 1945, cuenta con una superficie construida de 220 metros cuadrados en un solar de 177. Se trata de una antigua casa de arquitectura típicamente andaluza, de principios del siglo XX, que, eso sí, para su reapertura, precisará una importante rehabilitación.