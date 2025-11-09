Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Se celebró una misa al llegar la imagen patronal al campo santo antequerano A.J.G.

El cementerio de Antequera recibe la visita del Señor de la Salud y de las Aguas

Procesión extraordinaria por el 350 aniversario de la fundación de la hermandad

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

El Señor de la Salud y de las Aguas marcó un hito histórico cofrade al visitar el cementerio de la ciudad en el 350 aniversario ... de la fundación de su hermandad con una procesión extraordinaria este sábado 8 de noviembre desde las 9.15 hasta las 21.15 horas. La idea era visitar el lugar donde están enterrados los familiares que generación en generación legaron la devoción a la imagen con más devotos en la ciudad que procesiona bajo palio en el mes de mayo.

