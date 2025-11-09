El cementerio de Antequera recibe la visita del Señor de la Salud y de las Aguas

El Señor de la Salud y de las Aguas marcó un hito histórico cofrade al visitar el cementerio de la ciudad en el 350 aniversario ... de la fundación de su hermandad con una procesión extraordinaria este sábado 8 de noviembre desde las 9.15 hasta las 21.15 horas. La idea era visitar el lugar donde están enterrados los familiares que generación en generación legaron la devoción a la imagen con más devotos en la ciudad que procesiona bajo palio en el mes de mayo.

Para la ocasión, se ha recuperado un dosel que llevó al menos hasta 1895, ya que en 1896 estrenó el actual palio neogótico. Para ello se basaron en la antigua fotografía de 1876 con la que han buscado prepararlo lo más fiel a esa estampa de hace dos siglos. El Señor volvió a llevar pelo natural en un peluca confeccionada; así como el paño de pureza que ha aparecido en una casa de una familia relacionada con el Patrón y que lo ha entregado junto a otro.

Comenzó como su procesión anual hasta que llegó a las Descalzas y encaró la Carrera de Madre Carmen. Desde ahí inició un recorrido extraordinario que tuvo momentos intensos. Primero al llegar a la puerta de la iglesia de la congregación de la Beata Madre Carmen, donde religiosas y alumnos le cantaron su himno. Luego al encontrarse con Santa Eufemia que se colocó en la puerta de entrada de su templo, en una fusión de patronos de la ciudad. Y por último al pasar por la iglesia de Belén, donde las monjas clarisas le cantaron.

Luego llamó la atención su paso por el Arco de Granada, con árboles y la luz del sol acompañándole hasta llegar al cementerio. Allí se celebró una misa y se escoltó al Señor hasta que por la tarde regresó a su templo. Optó por pasar por Fernández Viagas, Duranes y Lucena antes de subir las cuestas. En esta ocasión, entró dentro del templo del Socorro con cuya cofradía guarda lazos de unión. Y terminó siendo recibido por su barrio en una fiesta inolvidable.