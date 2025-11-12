Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de Casarabonela. Julio J. Portabales

Casarabonela contará con un pabellón polideportivo tras una inversión de un millón de euros de la Diputación

El Ayuntamiento aportará 300.000 euros de fondos propios y prevé iniciar las obras en el primer semestre de 2026

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Casarabonela

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

La Diputación Provincial de Málaga ha concedido al Ayuntamiento de Casarabonela una subvención de un millón de euros destinada a la construcción de un pabellón ... polideportivo cubierto municipal, una infraestructura muy esperada por los vecinos y vecinas del municipio. El anuncio fue realizado por el alcalde, Antonio Campos, a través de un vídeo informativo grabado en la pista polideportiva del complejo de Viñas Arias, donde destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo deportivo y social de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  6. 6 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casarabonela contará con un pabellón polideportivo tras una inversión de un millón de euros de la Diputación

Casarabonela contará con un pabellón polideportivo tras una inversión de un millón de euros de la Diputación