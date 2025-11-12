Casarabonela contará con un pabellón polideportivo tras una inversión de un millón de euros de la Diputación

La Diputación Provincial de Málaga ha concedido al Ayuntamiento de Casarabonela una subvención de un millón de euros destinada a la construcción de un pabellón ... polideportivo cubierto municipal, una infraestructura muy esperada por los vecinos y vecinas del municipio. El anuncio fue realizado por el alcalde, Antonio Campos, a través de un vídeo informativo grabado en la pista polideportiva del complejo de Viñas Arias, donde destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo deportivo y social de la localidad.

Durante su intervención, el alcalde expresó su satisfacción al poder comunicar «una gran noticia tanto para los aficionados al deporte como para el pueblo en general». Campos recordó que este proyecto era un objetivo que el actual equipo de gobierno perseguía desde hacía varios años, aunque hasta ahora no había sido posible llevarlo a cabo por la falta de financiación suficiente. «Era un proyecto muy ambicioso y, en su momento, no era posible con recursos propios», explicó.

El regidor detalló que el presupuesto total de ejecución material asciende a 1.300.000 euros, de los cuales 1.000.000 euros serán aportados por la Diputación de Málaga a través de una línea de subvenciones impulsada el pasado año. El Ayuntamiento de Casarabonela contribuirá con los 300.000 euros restantes mediante una modificación de crédito aprobada con recursos municipales. De este modo, el municipio cuenta ya con la financiación completa para hacer realidad el nuevo pabellón polideportivo cubierto.

Instalación muy demandada

Campos señaló que se trata de una instalación «muy demandada y muy necesaria» que permitirá ampliar las posibilidades deportivas en Casarabonela. Actualmente, el municipio dispone únicamente de instalaciones al aire libre, por lo que la construcción de este pabellón supondrá un gran avance. El nuevo espacio cubrirá las necesidades de deportistas y colectivos locales, y además permitirá celebrar distintos tipos de eventos y actividades que fomenten la convivencia y la vida social del pueblo.

«La concesión de esta ayuda es probablemente una de las más cuantiosas en la historia del municipio», reconoce Campos

Asimismo, el edil quiso destacar también la importancia de la colaboración institucional en este logro. «Hemos estado trabajando durante todos estos años hasta que ha llegado el momento, gracias en parte a la línea de subvenciones de la Diputación y a la gestión económica de nuestro Ayuntamiento», afirmó. Campos agradeció de manera especial a la Diputación Provincial de Málaga «la concesión de esta ayuda, probablemente una de las más cuantiosas en la historia del municipio».

Finalmente, el regidor avanzó que el Ayuntamiento continuará con los trámites administrativos necesarios para la licitación de las obras. Si todo se desarrolla según lo previsto, los trabajos podrían comenzar en el primer semestre de 2026. «Seguimos trabajando, como siempre digo, para mejorar nuestro pueblo, y esta instalación deportiva va a ser una gran mejora», concluyó el alcalde en su mensaje.