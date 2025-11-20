Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actual autovía en la zona de Casapalma. SUR

Casapalma-Cerralba, primer paso del nuevo eje Málaga-Campillos-Ronda, recibe 22 ofertas para su desdoble

La Junta prevé adjudicar este año las obras y enlazar el proyecto con los tramos de Zalea y los accesos a Ronda

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

La Junta de Andalucía ha dado un nuevo impulso al eje viario Málaga-Campillos-Ronda al iniciar el análisis de las 22 ofertas presentadas para ... la construcción del tramo entre Casapalma y Cerralba (A-357), una actuación licitada por 57 millones de euros y considerada clave para mejorar la movilidad en el interior de la provincia. Así lo anunció la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria, donde destacó que el objetivo del Gobierno andaluz es poder iniciar las obras en 2026. Este paso supone una nueva reactivación de un proyecto que llevaba años encallado y que afecta a una de las principales entradas hacia el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda.

