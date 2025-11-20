Casapalma-Cerralba, primer paso del nuevo eje Málaga-Campillos-Ronda, recibe 22 ofertas para su desdoble

La Junta de Andalucía ha dado un nuevo impulso al eje viario Málaga-Campillos-Ronda al iniciar el análisis de las 22 ofertas presentadas para ... la construcción del tramo entre Casapalma y Cerralba (A-357), una actuación licitada por 57 millones de euros y considerada clave para mejorar la movilidad en el interior de la provincia. Así lo anunció la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria, donde destacó que el objetivo del Gobierno andaluz es poder iniciar las obras en 2026. Este paso supone una nueva reactivación de un proyecto que llevaba años encallado y que afecta a una de las principales entradas hacia el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda.

22 ofertas presentadas

Díaz subrayó que esta actuación permitirá «reforzar las comunicaciones de todos los municipios del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda con Málaga capital y la Costa del Sol», zonas en las que la demanda de movilidad ha crecido de manera sostenida en los últimos años. En este sentido, la consejera reivindicó la «ingente labor» del actual Ejecutivo autonómico para retomar proyectos que permanecían abandonados desde hace más de una década, y que requerían de una revisión profunda para poder adaptarse a las necesidades actuales. Recordó que el tramo Casapalma-Cerralba llegó a adjudicarse en 2010, pero las obras nunca se ejecutaron y el expediente quedó paralizado 15 años, sin avances por parte de los anteriores gobiernos.

La revisión del proyecto no fue sencilla, como explicó la consejera. El diseño técnico elaborado en su día estaba «obsoleto y desactualizado», lo que obligó a repetir el procedimiento ambiental y rehacer buena parte de la documentación. «Hemos tenido que empezar prácticamente desde cero», señaló, destacando la complejidad del proceso para actualizar el proyecto a la normativa vigente, revisar los impactos ambientales y garantizar la viabilidad de la actuación. Tras meses de trabajo, la Consejería de Fomento pudo licitar las obras el pasado mes de julio, y ahora estudia las 22 propuestas presentadas por las empresas interesadas, un número que confirma la relevancia del proyecto en el sector de la ingeniería civil.

El desdoblamiento de este tramo de la A-357 no es la única actuación en marcha dentro del eje Málaga-Campillos-Ronda. La Junta está desarrollando de forma paralela la redacción de otros dos proyectos que suman ocho kilómetros adicionales de autovía: el tramo Cerralba-Zalea y la duplicación de la A-367 en los accesos a Ronda. Ambos fueron adjudicados en enero de 2025 y avanzan actualmente en fase de diseño. El primero permitirá completar la continuidad del eje desde Málaga hasta la entrada de Zalea, mientras que el segundo mejorará la capacidad y la seguridad en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico hacia la ciudad del Tajo. Con estas tres actuaciones, la Junta pretende modernizar un corredor que es estratégico tanto para el transporte de mercancías como para el turismo interior.

Efecto directo

Según destacó Rocío Díaz, la mejora de estas comunicaciones tendrá un efecto directo en la economía del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda, territorios con un tejido agrícola, industrial y turístico que necesita infraestructuras modernas para competir en igualdad de condiciones. La consejera recordó que la falta de avances en esta autovía había sido motivo de quejas durante años por parte de vecinos, empresarios y ayuntamientos, que reclamaban una solución para reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial en una carretera cada vez más saturada. La puesta en marcha del tramo Casapalma-Cerralba se considera, por ello, un hito dentro de un plan más amplio de vertebración territorial.

«Para este gobierno, la vertebración de Andalucía es un hecho ineludible para seguir avanzando hacia un futuro lleno de oportunidades y bienestar», explica Díaz

El proyecto está recogido dentro del Plan de Autovías y Vías de Alta Capacidad impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno, que prevé una inversión global de 300 millones de euros para recuperar infraestructuras esenciales que habían quedado paralizadas durante más de una década. Díaz insistió en que este plan constituye una apuesta firme por la cohesión territorial de Andalucía, permitiendo que los municipios del interior dispongan de mejores conexiones y oportunidades de desarrollo. «Para este gobierno, la vertebración de Andalucía es un hecho ineludible para seguir avanzando hacia un futuro lleno de oportunidades y bienestar», afirmó.

Con la valoración de las 22 ofertas ya en marcha, la Junta prevé adjudicar la obra en los próximos meses y cumplir así los plazos previstos para que el desdoblamiento del tramo Casapalma-Cerralba pueda comenzar en 2026. Será el primer avance físico en esta autovía en casi dos décadas y un paso decisivo hacia la modernización de un eje que, por fin, empieza a ver despejado su camino.