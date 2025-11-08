Cártama renueva las aceras de Toulouse-Lautrec y Monet para mejorar la accesibilidad

El Ayuntamiento de Cártama está ejecutando la renovación de varios tramos de acerado en las calles Toulouse-Lautrec y Monet, en el marco del Plan ... de Movilidad Municipal. Los trabajos, que se llevan a cabo a través del área de Servicios Operativos, tienen como principal objetivo facilitar el tránsito peatonal y mejorar la accesibilidad de estas vías, muy utilizadas por los vecinos y vecinas del municipio.

Según ha explicado el concejal de Servicios Operativos, Francis Montiel, esta actuación responde a una demanda reiterada de los residentes de la zona y de las numerosas personas que transitan diariamente por estas calles. «Es un espacio muy concurrido al encontrarse en él distintos establecimientos comerciales, por lo que la mejora de las aceras era una necesidad evidente», señaló el edil.

300 metros cuadrados de nuevo pavimento

Las obras han consistido en la demolición del anterior acerado, que presentaba un notable deterioro, y en la instalación de unos 300 metros cuadrados de nuevo pavimento. Además, se han incorporado rebajes adaptados para personas con movilidad reducida, una medida que permitirá un tránsito más seguro y accesible. La intervención también ha incluido la creación de nuevos alcorques en los que se han plantado naranjos agrios, contribuyendo así a mejorar el entorno urbano y a dotar a la zona de una imagen más agradable.

Compromiso municipal

El Ayuntamiento subraya que esta iniciativa forma parte del compromiso municipal con la movilidad sostenible y accesible, una línea de trabajo que busca adaptar los espacios públicos a las necesidades reales de la ciudadanía. «Estamos actuando en distintos puntos del municipio para mejorar las condiciones de las aceras, pasos y zonas de tránsito peatonal. El objetivo es garantizar una movilidad segura y cómoda para todos los vecinos», apuntó Montiel.

La actuación en Toulouse-Lautrec y Monet se enmarca en el conjunto de medidas previstas dentro del Plan de Movilidad Municipal de Cártama, que incluye la mejora de infraestructuras peatonales, la adecuación de pasos de cebra y la instalación de elementos que favorezcan la seguridad vial. Este plan persigue también fomentar los desplazamientos a pie y reducir la dependencia del vehículo privado en los trayectos cortos, apostando por un modelo urbano más amable y eficiente.

Desde el gobierno local se destaca que este tipo de intervenciones no solo contribuyen a mejorar la movilidad, sino también la calidad de vida y el bienestar de la población, al ofrecer espacios públicos más seguros, accesibles y estéticamente cuidados. «Seguiremos impulsando obras de este tipo en diferentes zonas del municipio, atendiendo las demandas vecinales y priorizando aquellas áreas que presentan mayores necesidades», señaló el concejal.