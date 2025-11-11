Cártama dota a su Policía Local de 18 chalecos antibalas

El Ayuntamiento de Cártama ha incorporado una nueva dotación de material destinado a mejorar la seguridad de los agentes de la Policía Local. Se trata ... de un total de 18 chalecos antibalas y anticortes, que ya han sido presentados públicamente por el alcalde, Jorge Gallardo, acompañado por el concejal de Policía Local, Juan Francisco Lumbreras, y el Oficial Jefe de la Policía Local, Daniel López. Según explicó el regidor, el objetivo principal de esta adquisición es proporcionar a los efectivos policiales herramientas de protección individual adecuadas y adaptadas a sus funciones diarias, reforzando al mismo tiempo la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Además, Gallardo destacó que la compra de estos chalecos responde a un compromiso sostenido del equipo de gobierno con la mejora continua de los recursos destinados a la seguridad municipal. Subrayó que esta nueva dotación «incrementa las medidas que garantizan una mayor protección para los agentes de la Policía Local», algo que, remarcó, repercute de forma directa en la eficacia y en la profesionalidad con la que se desarrollan los servicios de vigilancia y atención ciudadana. La inversión realizada asciende a 18.000 euros, una cifra destinada íntegramente a la adquisición de este material especializado, adaptado a las características físicas de cada agente.

Estos chalecos presentados son unidades de protección individual pensadas para resistir impactos de proyectiles y ataques con armas blancas. «Este material cumple con la función fundamental de preservar su seguridad mientras desempeñan su labor», afirmó el edil cartameño, quien incidió en que se trata de elementos imprescindibles en tareas policiales que, en muchas ocasiones, implican riesgos imprevisibles.

Un proceso más amplio

Durante la presentación, el primer edil recordó que este nuevo equipamiento se suma a un proceso más amplio de refuerzo de infraestructuras y medios policiales que se ha venido desarrollando en el municipio en los últimos años. En este sentido, Gallardo hizo alusión a la reciente inauguración de la nueva Jefatura de Policía Local, un edificio moderno y más amplio que el anterior, concebido para que los agentes puedan trabajar en mejores condiciones y ofrecer una atención más eficiente a la población. La apertura de estas instalaciones, dijo, responde a la necesidad de adaptar los servicios de seguridad al crecimiento del municipio y a las nuevas demandas ciudadanas.

Asimismo, el alcalde recordó que la mejora del servicio policial no se limita a equipamientos materiales, sino también a la renovación y ampliación del parque móvil. En los últimos meses, el consistorio ha ido incorporando nuevos vehículos destinados a la labor policial, lo que permite una mayor capacidad operativa y una respuesta más ágil ante incidencias. Del mismo modo, señaló que el Ayuntamiento ha trabajado para incrementar la plantilla de la Policía Local, consciente de que el desarrollo urbanístico y demográfico de Cártama requiere una presencia policial más amplia y una capacidad de respuesta ajustada a la realidad del municipio.

Gallardo insistió en que todas estas actuaciones responden a una estrategia clara: proporcionar a los agentes las herramientas adecuadas para desempeñar su labor y garantizar al mismo tiempo un servicio de proximidad y calidad para los vecinos. Reiteró que los nuevos chalecos antibalas y anticortes constituyen un avance significativo en la protección de los trabajadores municipales que se encuentran en primera línea de atención a la ciudadanía.

Por último, el alcalde destacó que la inversión en seguridad seguirá siendo una prioridad en la gestión del equipo de gobierno. Señaló que el objetivo es continuar dotando a los agentes de los medios necesarios para afrontar su labor diaria con las máximas garantías y ofrecer a los vecinos de Cártama un servicio policial moderno, seguro y eficaz, adaptado a las necesidades actuales del municipio.