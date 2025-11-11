Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de los nuevos chalecos antibalas. SUR

Cártama dota a su Policía Local de 18 chalecos antibalas

La inversión municipal, de unos 18.000 euros, busca aumentar la protección de los efectivos y avanzar en la mejora de los medios de seguridad del municipio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

El Ayuntamiento de Cártama ha incorporado una nueva dotación de material destinado a mejorar la seguridad de los agentes de la Policía Local. Se trata ... de un total de 18 chalecos antibalas y anticortes, que ya han sido presentados públicamente por el alcalde, Jorge Gallardo, acompañado por el concejal de Policía Local, Juan Francisco Lumbreras, y el Oficial Jefe de la Policía Local, Daniel López. Según explicó el regidor, el objetivo principal de esta adquisición es proporcionar a los efectivos policiales herramientas de protección individual adecuadas y adaptadas a sus funciones diarias, reforzando al mismo tiempo la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

