Cártama estrena su piscina cubierta tras más de dos años de espera y un complejo camino administrativo

La nueva piscina cubierta de Cártama ya es una realidad. El municipio ha puesto en marcha su esperado complejo acuático y multidisciplinar en la Ciudad ... Deportiva, una infraestructura que durante más de dos años ha permanecido terminada pero sin uso, a la espera de superar un camino administrativo y técnico lleno de obstáculos y licitaciones desiertas. Su apertura cierra una de las etapas más prolongadas en la tramitación de una obra municipal en la localidad.

El alcalde, Jorge Gallardo, junto al concejal de Deportes, Juan Antonio Vargas, representantes del estudio D'Aura Arquitectura, responsable del proyecto, y Víctor López, CEO de Vals Sport, presentó unas instalaciones que el Ayuntamiento considera clave para consolidar la vocación deportiva del municipio. Cargos públicos, clubes, asociaciones y vecinos acompañaron el acto, marcado por un tono de cierre de etapa.

Gallardo insistió en el valor simbólico de la infraestructura. «Este sueño de una gran Ciudad Deportiva ya es una realidad», señaló. El regidor admitió que el proyecto ha atravesado «numerosas dificultades», desde problemas administrativos y constructivos hasta la búsqueda de una empresa que asumiera su gestión. La inversión total ronda los cuatro millones de euros, con cerca de 800.000 procedentes de fondos europeos EDUSI.

El recinto se levanta sobre una parcela de más de 4.000 metros cuadrados y cuenta con un edificio de 2.600 metros construido bajo criterios estrictos de eficiencia energética. La arquitecta explicó que el diseño incorpora sistemas pasivos de iluminación natural, aislamiento reforzado y una planta fotovoltaica capaz de suministrar hasta el 70% del consumo eléctrico. En el interior se encuentra una piscina de 25 metros y seis calles, otra de relajación, gimnasio de última generación, salas polivalentes, vestuarios, cafetería, pistas de pádel y un área de bienestar con sauna y baño turco. «No es solo una piscina, es un centro preparado para funcionar con eficiencia durante décadas», destacó Ayala.

La gestión correrá a cargo de Vals Sport, cadena malagueña con amplia experiencia en instalaciones deportivas. Su CEO, Víctor López, confirmó que la demanda ha superado todas las expectativas: cerca de 2.000 personas habían formalizado ya su inscripción antes incluso de la apertura plena del recinto. «En cuarenta días hemos recibido más altas que en centros donde estuvimos medio año haciendo campaña», aseguró López, sorprendido por el impacto que ha generado la instalación entre los vecinos.

2.000 usuarios

Proceso administrativo

El estreno llega después de un proceso administrativo que no ha sido sencillo. Aunque la obra terminó en 2023, varias licitaciones quedaron desiertas o fueron descartadas por incumplimientos técnicos, lo que retrasó la puesta en marcha de la instalación más de lo previsto. Este bloqueo alimentó un debate político prolongado: para el PP, las condiciones del pliego eran demasiado exigentes; para el gobierno local, necesarias para asegurar una gestión solvente. Entre tanto, el edificio permanecía vacío, aunque operativo mediante un contrato de mantenimiento que evitó su deterioro.

Con la adjudicación finalmente cerrada a favor de Vals Sport, la puesta en marcha se ha realizado por fases debido al escaso margen entre la firma y la apertura. El gimnasio fue lo primero en funcionar y la piscina grande se abrió una vez recibidos los últimos informes sanitarios. La piscina pequeña —un vaso de hidromasaje— continúa temporalmente cerrada hasta que se ajuste la escalera de acceso a las medidas exigidas. También la sauna y el baño turco se incorporarán en cuanto finalicen los remates pendientes.

Ampliar Usuarios recorren por primera vez las salas de máquinas. SUR

La polémica surgió apenas 24 horas después del acto inaugural, cuando el Partido Popular difundió un comunicado denunciando presuntas deficiencias graves y asegurando que se había detectado legionela en la instalación. El mensaje generó inquietud entre algunos vecinos, especialmente entre los 2.000 abonados ya inscritos. Gallardo en unas declaraciones a SUR negó categóricamente las acusaciones y aseguró que «todos los informes sanitarios están en regla y no existe ningún riesgo».

La documentación consultada por esté periódico confirma esa versión. Los análisis realizados por el laboratorio acreditado Integralab el día 29 de noviembre —tanto en la piscina como en duchas y vestuarios— reflejan un dato inequívoco: «Legionella spp: No detectada». Los valores de cloro, pH y temperatura se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el Real Decreto 487/2022. En uno de los informes, el recuento de bacterias aerobias figuraba como «en proceso», algo habitual en estos cultivos, que requieren entre 48 y 72 horas para completarse. Nada en los resultados señala anomalías.

A esos documentos se suma un escrito emitido por la Junta de Andalucía el 2 de diciembre, a través del Distrito Sanitario Málaga–Valle del Guadalhorce. En él, la Unidad de Protección de la Salud informa «de manera favorable» la puesta en funcionamiento de la piscina cubierta de Cártama y solo recuerda las obligaciones generales de mantenimiento previstas por la normativa. El escrito avala formalmente que la instalación cumple con las condiciones sanitarias para su apertura.

Mientras continúa el cruce político, la imagen de los primeros usuarios en el agua y de los vecinos entrenando en el gimnasio refleja la normalidad con la que el recinto ha comenzado a funcionar. La piscina cubierta de Cártama entra así en servicio tras años de espera, entre expectación, crítica y verificación técnica, y se integra en una Ciudad Deportiva que aspira a consolidarse como referencia deportiva del Valle del Guadalhorce. El tiempo dirá si cumple con las elevadas expectativas generadas; de momento, los 2.000 usuarios apuntados parecen dispuestos a estrenarla sin demora.