Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos recorren por primera vez las instalaciones de la nueva piscina cubierta de Cártama. SUR

Cártama estrena su piscina cubierta tras más de dos años de espera y un complejo camino administrativo

La apertura se produce tras superar las últimas inspecciones sanitarias y con más de 2.000 vecinos ya inscritos en el nuevo complejo deportivo

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:51

Comenta

La nueva piscina cubierta de Cártama ya es una realidad. El municipio ha puesto en marcha su esperado complejo acuático y multidisciplinar en la Ciudad ... Deportiva, una infraestructura que durante más de dos años ha permanecido terminada pero sin uso, a la espera de superar un camino administrativo y técnico lleno de obstáculos y licitaciones desiertas. Su apertura cierra una de las etapas más prolongadas en la tramitación de una obra municipal en la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cártama estrena su piscina cubierta tras más de dos años de espera y un complejo camino administrativo

Cártama estrena su piscina cubierta tras más de dos años de espera y un complejo camino administrativo