El Ayuntamiento de Cártama abre el plazo para solicitar una de las 40 parcelas de huertos urbanos

El Ayuntamiento de Cártama ha anunciado la apertura del plazo de solicitudes para participar en el sorteo de 40 parcelas de huertos urbanos ubicadas en ... Cártama Pueblo, junto a las calles Ernesto Sábato y Gabriel García Márquez. El periodo de inscripción comenzará el 27 de octubre y permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre, con el objetivo de fomentar la agricultura ecológica, la sostenibilidad y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

La concejala de Agricultura, Alicia Aranda, destacó que esta iniciativa pretende poner en valor la agricultura tradicional y acercar el cultivo ecológico a los vecinos y vecinas de Cártama. Según explicó, el proyecto busca no solo incentivar el consumo de productos naturales y de temporada, sino también reforzar el compromiso del gobierno local con la mejora de la calidad de vida de la población. «Queremos que los huertos urbanos sean un espacio de encuentro, de aprendizaje y de bienestar, donde se promuevan valores como el respeto al entorno y la colaboración comunitaria», señaló Aranda.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Cártama o en la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, en horario de 9:00 a 14:00 horas. También se habilitará la posibilidad de realizar el trámite de manera telemática a través de la sede electrónica municipal, disponible en https://cartama.sedelectronica.es. Con ello, el Consistorio pretende facilitar la participación a todos los vecinos, adaptando el procedimiento a los nuevos tiempos y evitando desplazamientos innecesarios.

Tres grupos diferenciados

El sorteo contempla tres grupos diferenciados para garantizar una distribución equitativa entre generaciones. En total, 14 parcelas se reservarán para pensionistas, jubilados y personas mayores de 65 años; otras 13 parcelas estarán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años; y las 13 restantes se adjudicarán a adultos mayores de 36 años no incluidos en el primer grupo. En caso de que alguna categoría no reúna suficientes solicitudes, las parcelas sobrantes se asignarán a los solicitantes admitidos según el orden de inscripción.

Reparto Pensionistas, y personas mayores de 65 años 14 parcelas





Adultos mayores de 36 años 13 parcelas

Las personas adjudicatarias deberán depositar una fianza de 50 euros y presentar un informe médico que acredite su capacidad para realizar las tareas agrícolas propias de la gestión del huerto. De este modo, se asegura que los participantes puedan disfrutar plenamente de la experiencia y mantener las parcelas en buen estado, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto.

Desde el Ayuntamiento de Cártama se subraya que estos huertos urbanos constituyen una apuesta firme por la participación ciudadana y la educación ambiental. Además de favorecer la producción local y el contacto con la naturaleza, el programa busca generar un espacio intergeneracional donde jóvenes y mayores compartan conocimientos, tiempo y experiencias. Las personas interesadas pueden obtener más información en la Casa Consistorial, en la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama o a través de la web municipal www.cartama.es.