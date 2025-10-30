Carratraca tendrá el acuario más largo del mundo

Parecía una ilusión o un sueño lejano que tardaría bastante tiempo en llegar, pero es cierto que cada vez la imagen del futuro parque de ... la naturaleza de Carratraca está más cerca de convertirse en realidad. Este miércoles 30 de octubre se ha dado un paso esencial para su construcción con la colocación de la primera piedra de este proyecto, que ha estado más de diez años esperando para poder ponerse en marcha. Además, se han ofrecido más detalles de 'Evolution Park', el nombre que recibirá este espacio a partir de ahora, como la construcción, en una de sus fases, del que será el acuario más largo del mundo.

Según los datos facilitados por los promotores, el acuario alcanzará una longitud aproximada de 80 metros, lo que, según afirman, lo convertirá en el más largo del mundo. Esta instalación formará parte de una de las fases principales del proyecto y destacará por su tanque lineal continuo, que ofrecerá una experiencia inmersiva de gran formato. De confirmarse sus características técnicas, se situaría entre las infraestructuras acuáticas más ambiciosas construidas en Europa, reforzando el carácter innovador y diferenciador del parque.

Ampliar Imagen del futuro acuario de 'Evolution Park' que será el más largo del mundo. SUR

Cabe recordar que este proyecto nace de una iniciativa privada de la empresa Finca Ecológica y de Recreo Arroyo de las Cañas 2.013 S.L., con su presidente a la cabeza, Ricardo Gista, y del futuro director del parque y mente detrás de la idea, Javier Lazpita. Ambos sabían desde el primer momento que el objetivo de este nuevo espacio no debía ser considerado como un zoológico al uso, sino que buscaba combinar la exhibición de fauna salvaje con la recreación de hábitats naturales tematizados, actividades educativas y una experiencia inmersiva para toda la familia.

200 hectáreas

Con esta idea en mente, se eligió como emplazamiento una finca de 200 hectáreas situada en la Sierra del Agua, dentro del término municipal, a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Carratraca y con acceso cercano desde la carretera A-354. Además, esta iniciativa contará con una inversión principal de unos diez millones de euros y se desarrollará en dos fases distintas. Fuentes cercanas al proyecto han informado a SUR de que la intención es poder tenerlo listo en unos cuatro años.

El acto

Durante el acto celebrado esta mañana con motivo del inicio de las obras estuvieron presentes varios representantes de las instituciones que han hecho posible que Evolution Park haya llegado hasta este punto. Entre ellos se encontraban Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; y la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández.

La regidora carratraqueña fue la primera en tomar la palabra y afirmó que el futuro parque natural, que se ubicará en el término municipal, es un proyecto que sitúa a la provincia a la vanguardia, además de ser un concepto único en Europa que integrará ocio, ciencia y biodiversidad. También señaló que esta iniciativa privada supondrá una excelente noticia en materia de empleo, ya que se crearán más de 350 puestos de trabajo directos e indirectos.

«Significa un motor económico que complementará el Caminito del Rey y la Sierra de las Nieves, atrayendo a un turismo de calidad que beneficiará a todos nuestros pueblos», matizó Fernández. Asimismo, aclaró que esta iniciativa no es una maqueta guardada «en un cajón», sino una realidad que incluirá, además del acuario más largo del mundo, el aviario más grande de España, un planetario de última generación y experiencias únicas que no existen en ningún otro lugar.

«Significa un motor económico que complementará el Caminito del Rey y la Sierra de las Nieves, atrayendo a un turismo de calidad que beneficiará a todos nuestros pueblos» Marian Fernández Alcaldesa de Carratraca

Por su parte, Javier Lazpita, como futuro director, recalcó que este parque temático de la naturaleza no será único solo en Málaga, sino único en el mundo, ya que combinará el pasado, el presente y el futuro de la naturaleza y la biodiversidad, de ahí el nombre de Evolution Park. El madrileño tomó el testigo de la alcaldesa y ofreció más detalles sobre la nueva atracción turística que acogerá el interior de la provincia. Contará con una serie de museos, una valiosa colección de fósiles recopilados durante años y una colección de réplicas realistas realizadas por un paleoartista andaluz.

Otras actividades

Otras actividades que ofrecerá serán los espacios tematizados, donde los visitantes podrán sentirse inmersos en diferentes lugares del mundo, como la selva de Madagascar, un templo indio o la sabana africana. Asimismo, Lazpita destacó que se incorporará también la digitalización dentro del parque, reflejada en actividades y atracciones diversas: un Flying Theater (una atracción inmersiva que combina movimiento físico, proyección envolvente y efectos sensoriales para dar la sensación de volar sobre paisajes o escenas espectaculares), un planetario y un safari virtual.

Momentos del acto. Julio J. Portabales

Aunque, si algo tiene claro Javier Lazpita, es que el objetivo de este nuevo espacio es el aprendizaje y el enfoque educativo. «Para nosotros, la educación para la conservación de la biodiversidad y la propia conservación en sí, tanto ex situ como in situ, son los pilares fundamentales de este proyecto», explicó. En la misma línea, también subrayó la oportunidad de empleo que generará en la provincia: «Vamos a necesitar alojamiento para los trabajadores, hoteles para los turistas que van a llegar aquí en busca de nuestro parque...», finalizó.

En último lugar, Arturo Bernal puso en valor la colaboración entre las instituciones y la iniciativa privada para sacar adelante 'Evolution Park', un proyecto que calificó como «histórico para Carratraca y estratégico para el turismo de interior andaluz». Bernal destacó que el parque «convertirá a este pequeño municipio en un destino turístico en sí mismo, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales», y subrayó que el proyecto «no solo generará empleo, sino que ayudará a fijar población y dinamizar la economía rural».

«Proyectos como este demuestran que Andalucía puede liderar un turismo respetuoso con el entorno, rentable y activo los 365 días del año» Arturo Bernal Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía

El consejero también analizó el papel que jugará dentro del nuevo modelo turístico andaluz, orientado hacia la sostenibilidad, la innovación y la diversificación más allá del sol y playa. «Proyectos como este demuestran que Andalucía puede liderar un turismo respetuoso con el entorno, rentable y activo los 365 días del año», aseguró. Bernal señaló que la futura apertura del parque «supondrá un salto cualitativo en la oferta del interior de Málaga», situando a Carratraca «en el mapa del turismo de naturaleza europeo» y reafirmando que la Junta «seguirá apoyando iniciativas que unen desarrollo económico, conservación ambiental y proyección internacional».

Con la colocación de esta primera piedra, Evolution Park inicia oficialmente su camino para convertirse en uno de los grandes proyectos de ocio y naturaleza de Andalucía. Si se cumplen los plazos previstos, el parque abrirá sus puertas en aproximadamente cuatro años, marcando un antes y un después en la oferta turística del interior malagueño y consolidando a Carratraca como un nuevo punto de referencia en el mapa del turismo sostenible y educativo de la región