De derecha a izquierda: Ricardo Gista, presidente de la empresa promotora; Javier Lazpita, futuro director del parque; Marian Fernández, alcaldesa de Carratraca; Arturo Bernal, consejero de Turismo y Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz en Málaga, durante el acto. Julio J. Portabales

Carratraca tendrá el acuario más largo del mundo

Comienzan las obras del 'Evolution Park', el primer parque temático de la naturaleza y la biodiversidad de Málaga, que contará además con un aviario gigante, un planetario, un safari virtual y experiencias inmersivas

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Carratraca

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:11

Comenta

Parecía una ilusión o un sueño lejano que tardaría bastante tiempo en llegar, pero es cierto que cada vez la imagen del futuro parque de ... la naturaleza de Carratraca está más cerca de convertirse en realidad. Este miércoles 30 de octubre se ha dado un paso esencial para su construcción con la colocación de la primera piedra de este proyecto, que ha estado más de diez años esperando para poder ponerse en marcha. Además, se han ofrecido más detalles de 'Evolution Park', el nombre que recibirá este espacio a partir de ahora, como la construcción, en una de sus fases, del que será el acuario más largo del mundo.

