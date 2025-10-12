¿Por qué se han capturado más de 400 palomas en Archidona en los últimos meses?

El Ayuntamiento de Archidona ha intensificado en los últimos meses sus esfuerzos por controlar la superpoblación de palomas en el casco urbano, una situación que ... llevaba años generando problemas de salubridad, daños en edificios y molestias a la ciudadanía. Desde finales de julio, el consistorio ejecuta un plan específico que ya ha permitido capturar más de 400 ejemplares, un dato que refleja la magnitud del fenómeno y la determinación municipal para atajarlo.

Este proyecto, diseñado por el área de Medio Ambiente, se enmarca en una estrategia más amplia de protección del entorno urbano y natural. Para su puesta en marcha, el Ayuntamiento contrató a una empresa especializada que trabaja siguiendo un plan de actuación detallado y con la autorización previa de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, recibida el pasado mes de julio. La iniciativa tiene una duración prevista de seis meses y se encuentra actualmente en plena ejecución.

Los informes técnicos correspondientes a agosto y septiembre confirman que ya se han capturado más de 400 palomas, principalmente de la variedad bravía, la más común en los entornos urbanos. Aunque la cifra demuestra la eficacia del dispositivo, desde el consistorio reconocen que la población sigue siendo elevada. Sin embargo, confían en que el número «irá en decrecimiento en los próximos meses» gracias al trabajo continuado y a las medidas adoptadas.

El método utilizado es respetuoso con el entorno y se basa en la instalación de jaulas trampa, que se reubican periódicamente en distintas zonas del municipio siguiendo criterios técnicos. Esta estrategia permite actuar en los puntos donde la concentración de aves es mayor y adaptarse a los patrones de comportamiento de la especie. El objetivo no es solo reducir el número de palomas, sino también prevenir futuras sobrepoblaciones que puedan afectar a la salud pública, el patrimonio y la convivencia.

Ruta guiada

Paralelamente a esta actuación, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha otras iniciativas desde el área de Medio Ambiente, centradas en la puesta en valor del entorno natural de Archidona. La concejala del área, María Gracia Nuevo, ha anunciado la organización de una actividad de carácter ambiental muy especial: una ruta guiada para escuchar la berrea del ciervo, un espectáculo natural que cada otoño atrae a numerosos visitantes y amantes de la naturaleza.

La primera salida está prevista para el jueves 9 de octubre a las 18:00 horas, con punto de encuentro en el Polideportivo Municipal. La actividad ha tenido una acogida extraordinaria y todas las plazas disponibles se han agotado rápidamente, lo que ha llevado al Ayuntamiento a planificar una segunda salida la semana siguiente para atender la alta demanda antes de que concluya la época de celo de este animal.

En la presentación de estas iniciativas, la concejala quiso también aprovechar la ocasión para lanzar un llamamiento al civismo dirigido a los propietarios de perros, pidiendo su colaboración para mantener limpia la localidad y contribuir entre todos a un entorno urbano más saludable y agradable.