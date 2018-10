Campillos trabaja sin descanso por recuperar la normalidad 00:48 Trabajos en el Colegio La Milagrosa. / Vídeo: Pedro J. Quero La Unidad Militar de Emergencia despliega 68 medios y 116 efectivos más, que se suman a los 85 que llegaron ayer FERNANDO TORRES Lunes, 22 octubre 2018, 15:41

La luz del sol deja ver con mayor claridad los efectos del temporal. La tormenta que el domingo de madrugada descargó sobre la comarca de Antequera ha convertido las calles de Campillos en un barrizal que hoy lunes impresiona aún más que ayer, porque ya ha habido tiempo de evaluar daños. Y han sido muchos. Por las calles se amontonan restos de lo que en su día fueron muebles, ropa o electrodomésticos que los vecinos han ido apilando con tesón durante las últimas horas, sin descanso. Permanecen a la espera de que alguno de las decenas de tractores que patrullan el pueblo pase y recoja los montones (los conductores de vehículos agrícolas apenas han parado desde el comienzo de las lluvias cuando les convocó la Guardia Civil, y no parece que vayan a hacerlo mientras se les necesite). La localidad ha salido a la calle decidida a plantar cara a la tempestad, cueste lo que cueste.

En Calle San Agustín, Ana y su familia empiezan a acusar el cansancio, pero se resisten a parar. «Llegamos el domingo a las dos de la mañana y desde entonces hemos estado sacando agua sin parar», explica ella. «Hemos perdido ropa, los motores, el depósito de agua está lleno de barro, los amplificadores de la guitarra eléctrica se han roto». El sótano se inundó «hasta la cintura». «Hemos perdido de todo, el patio está lleno de barro macizo que no sabemos cómo vamos a quitar». Pese a ello siguen, cuentan con la ayuda de varios amigos y ya han recibido soporte de dos bombas de extracción, pero sigue quedando agua. «En casa de mi padre el agua llegaba al techo», asegura.

00:54 Vídeo. Así está trabajando la UME en Campillos / Pedro J. Quero

En calle Clara Campoamor. Dionisio recuerda cómo vivió la noche del sábado al domingo: «Me fui a la cama llorando, mi casa está bien pero no podía soportar ver a la vecina como estaba». Enfrente de su porche, donde lleva todo el día tratando de ayudar pese a su avanzada edad, la Unidad Militar de Emergencia emplea varios medios para extraer varios vehículos de un garaje completamente inundado. Los dos coches han quedado completamente inutilizados y el agua cubre el volante. «Intenté sacar el coche pero me vi rodeado de agua y lo dejé, no me la quería jugar», explica el propietario de un Ford Mondeo que acaba de emerger. «Reclamaré los daños al consorcio de Seguros, pero a saber…».

Una vez fuera, los efectivos de la UME empujan el vehículo hasta una calle vacía, y pasan al siguiente. El comandante Álvaro Martín Molina, portavoz de la unidad, explica a SUR que hay actualmente 201 efectivos militares trabajando en Campillos, además de 68 medios y personal de asistencia. «Hemos dividido Campillos, considerado por las autoridades como la zona más afectada del temporal, en siete zonas, y vamos trabajando en todas ellas con la mayor celeridad posible». Las principales labores que están llevando a cabo son de achique de agua y desalojo de enseres, aunque también han dado apoyo sanitario a personas que han sufrido desvanecimientos durante las labores de limpieza. Los militares están durmiendo en el polideportivo municipal, y su presencia en la calle es actualmente el bien más valorado junto al agua corriente, que de momento está cortada.

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha visitado la localidad. En conversaciones con varios vecinos, ha hecho hincapié en que el Gobierno declare la zona como catastrófica.