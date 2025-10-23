Campaña récord en los hornos de mantecados de Antequera: 6,5 millones de kilos y 372 empleos

El último trimestre del año viste a Antequera de olor a canela y de un nuevo turismo: el conocer la ciudad, aprovechando la compra de ... mantecados de la ciudad. Los quince establecimientos que elaboran estos dulces suman 372 personas trabajando, con la previsión de cantidad récord de 6.512 toneladas de dulces navideños para esta campaña.

Entre agosto y octubre, se ponen en marcha todos los obradores que siguen los pasos de las empresas que trabajan todo el año. Cantidad prevista que supera los 5.725.500 kilos de 2023, los 5.933.500 kilos de 2021, y los 6.283.000 kilos de 2024, hasta ahora la cifra récord de mantecados. El aumento del calendario de venta, la suma de nuevos hornos y la cada vez mayor de venta por España y el mundo hace superar las 6.000 toneladas por segunda vez.

Ante ello, las empresas que trabajan todo el año tienen entre sus posibles nuevos objetivos, aumentar la campaña a los meses de enero y febrero donde el frío sí está presente en el día a día. Sancho Melero, Artesanías de Antequera y Torcadul son las tres marcas que los elaboran durante todo el año. Sancho Melero con 3.700.000 kilos y 115 trabajadores son los referentes mundiales. Ellos solos hacen más de la mitad de la fabricación de mantecados. A la venta en su despacho situado en su propia fábrica del Polígono Industrial en calle Río Guadalhorce, 14, se le suma su página web.

También están las confiterías anuales que elaboran otros dulces como Panadería Santiago, Piobiem, Aldamira Obrador y La Antequerana. Y el motor propio de estos meses son las empresas especializadas sólo en mantecados: Delicias de Antequera, La Perla, San Pancracio, Primitivos de Aguilera y Antiguos Artesanos de Aguilera. Cierran amasando las recetas más espirituales con productos propios y durante los 365 días, los conventos de Belén, Las Descalzas y la Encarnación con los bienmesabes como grandes estrellas.

Desde el siglo XVI

Antequera comparte con Estepa la tradición secular que se remonta al siglo XVI, cuando un excedente de cereales y manteca en Andalucía promueve la elaboración de estos dulces, destacando los conventos religiosos, donde las monjas, incluso ante tanta demanda, piden ayuda de mujeres de los pueblos para producirlos y utilizarlos entonces en venta particular. Con el paso de los años, se apaga ese auge y en el caso de Antequera, las órdenes religiosas custodian sus recetas, como lo hicieron con otros deliciosos postres como el bienmesabe o el angelorum. Es a finales del siglo XIX cuando se promueve la exportación de los dulces y surgen marcas que recuperan el empuje de los mantecados.

El cronista de la ciudad, José Escalante, comparte que «la primera noticia documentada sobre el mantecado la tenemos en Antequera, a mediados del siglo XVIII». Se trata de una receta sobre la fabricación de este producto, conservada en el Archivo Histórico Municipal, concretamente en el Archivo de los Marqueses de Fuente Piedra. Un pequeño documento, «donde se anota la fórmula de este popular dulce con ingredientes del campo».

Una empresa, 'La Castaña', llegó a ser más adelante proveedora oficial de estos productos navideños de la Casa Real de Alfonso XII desde 1881. Esta licencia demuestra la calidad que tuvieron, lo que les abriría puertas para venderse por el territorio nacional que llega con su fama hasta nuestros días con la variedad de sabores.