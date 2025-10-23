Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Daniel Sánchez-Garrido, responsable de Comunicación del Grupo Sancho Melero A.J.G.

Campaña récord en los hornos de mantecados de Antequera: 6,5 millones de kilos y 372 empleos

Las ventas en las tiendas virtuales y supermercados españoles, junto al turismo del mantecado catapultan sus números

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El último trimestre del año viste a Antequera de olor a canela y de un nuevo turismo: el conocer la ciudad, aprovechando la compra de ... mantecados de la ciudad. Los quince establecimientos que elaboran estos dulces suman 372 personas trabajando, con la previsión de cantidad récord de 6.512 toneladas de dulces navideños para esta campaña.

