El Caminito del Rey no tiene edad

De la casa de Don Manuel Crespo Hoyo hasta el Caminito del Rey hay poco menos de sesenta kilómetros, pero algunos trayectos tienen más significado que otros. Con 94 años, 50 de ellos vividos en la provincia de Málaga, nunca había tenido la oportunidad de asomarse por el Caminito del Rey y contemplar el entorno natural de El Chorro. Hace unos meses una idea se instaló en su cabeza: «No quiero morirme sin haber hecho el Caminito del Rey», decía a los suyos. Su sobrina, María Dolores Sanjuán, tomó la iniciativa y compró entradas para toda la familia, sin saber que estaba organizando un récord absoluto: hasta ahora ninguna persona de más de 90 años había completado el nuevo Caminito del Rey. El siete de enero, un día después de su cumpleaños, Crespo y los suyos se embarcaron en una aventura que «mereció muchísimo la pena», confiesa, y con la que demostró que la altura, como el espíritu, no tiene edad.

Fueron los trabajadores del Caminito del Rey, encargados de la seguridad y de asesorar a los visitantes, los que se aventuraron a comentar a la familia que, casi con total seguridad, Crespo era la persona más longeva que habían visto surcar la pasarela. El director de la empresa que gestiona el parque, Manuel Campano, confirma a SUR el dato: «No tenemos constancia de que nadie haya hecho el recorrido con más de 94 años». Ante el hito, Crespo se siente «agradecido», aunque asegura que lo hizo «sin demasiadas dificultades». Uno de sus hijos, Mariano, le ayudó en los momentos más complejos, «en las subidas y bajadas de escalera». Aunque nunca ha hecho deporte –«me llamaban más la literatura o la música»–, cada mañana se da paseos «de varios kilómetros» por el centro de Málaga para mantener la buena forma. En resumen, asegura que la experiencia fue «magnífica». «Lo pasé estupendamente bien, fue un día genial».

Natural de Jaén, Crespo lleva medio siglo viviendo en la provincia de Málaga, pero nunca había hecho el Caminito, ni antes ni después de la restauración, «por ningún motivo en concreto». Su vida ajetreada de ingeniero lo mantuvo alejado de ciertas actividades que, una vez se tiene tiempo, suelen estar reservadas para la gente joven. Crespo ha abierto la veda y se ha convertido en un ejemplo sin ni siquiera tenerlo en mente durante la gesta: «Siempre es agradable saber algo así (cuando le informaron de que era la persona más mayor en hacer el recorrido), pero es que yo me encuentro muy bien y casi no me doy cuenta de la edad que tengo».

Visión privilegiada

Crespo fue presidente del Colegio de Ingenieros de Málaga durante varios años. Su larga carrera profesional también le llevó a dirigir la sede malagueña de la empresa Amoniaco Español, por lo que su visión del Caminito del Rey es privilegiada. «Como obra es una maravilla, por eso tenía tantas ganas de ir, porque es una intervención muy compleja y permite ver unos paisajes deslumbrantes·. Asegura que la ejecución del recorrido es «digna de admirar» desde la perspectiva de un ingeniero y le cuesta imaginarse cómo se llevaron a cabo los trabajos a tanta altura.

El ingeniero cumple su sueño y se convierte en la persona más longeva que finaliza la ruta sobre el Desfiladero de los Gaitanes

Su familia está en una nube –ya lo estaba antes de saber el récord que supondría su visita–. María Dolores Sanjuan, la sobrina que organizó la expedición, asegura que verle cumplir ese pequeño gran sueño fue una sensación «increíble». «Con la excusa de ir haciéndonos fotos paramos varias veces a lo largo del camino para que descansase, pero lo cierto es que no tuvo demasiados problemas», añade. Su hija, Rosa Crespo, no pudo acompañarles porque se quedó en casa con su madre, aunque ha vivido el momento con la misma emoción que el resto: «Está feliz pero algo cansado, aunque haya hecho el Caminito del Rey no deja de tener la edad que tiene», bromea. En la expedición también estaba Lola Altamirano, hija de María Dolores y sobrina nieta de Crespo, que ha empezado a estudiar Ingeniería siguiendo los pasos del tío de su madre. Hay ejemplos que merece la pena seguir de cerca.