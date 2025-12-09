Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Restos de la iglesia rupestre de Bobastro, excavada en la roca y considerada la construcción mozárabe más temprana de la zona, en pleno paisaje de las Mesas de Villaverde. SUR

Bobastro, la ciudad rebelde que desafió al emirato de Córdoba desde las montañas del interior malagueño

El enclave fue el centro de la revuelta de Umar Ibn Hafsún en el siglo IX, un proyecto político que llegó a poner en jaque al poder omeya

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ardales

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:12

Comenta

En las Mesas de Villaverde, donde hoy solo quedan muros desgastados y una iglesia excavada en la roca se levantó hace once siglos, más concretamente ... entre los años 880 y 928, una ciudad capaz de poner en aprietos al poder más fuerte del sur peninsular. Allí, escondido entre la piedra, aparece Bobastro: un conjunto de ruinas que guarda la memoria de una ciudad rebelde. No fue una aldea perdida ni un refugio improvisado. Fue la capital de un proyecto político que, durante casi medio siglo, desafió a los emires de Córdoba. Una ciudad excéntrica, llena de contradicciones, construida para enviar un mensaje al mundo y que ahora mismo es uno de los rincones más apreciados del municipio malagueño de Ardales.

