Bobadilla Estación tendrá tres urnas el próximo 26 de mayo Presentación de Diana Ramos como candidata del PP. / Antonio J. Guerrero Una para votar al alcalde de Antequera, otra para los comicios del Parlamento Europeo y una tercera donde elegirán al presidente de la Entidad Local Autónoma ANTONIO J. GUERRERO Martes, 7 mayo 2019, 20:18

La Entidad Local Autónoma de Bobadilla Estación, en el término municipal de Antequera, tendrá tres urnas en su colegio electoral el próximo domingo 26 de mayo: una para votar al alcalde de Antequera, otra para los comicios del Parlamento Europeo y una tercera donde elegirán al presidente de la Entidad Local Autónoma. Una cita electoral a la que en Bobadilla Estación concurren Andrés Báez Pérez, del Partido de los Anejos y Barriadas de Antequera (PABA); Victoria Real Gutiérrez, del Partido Socialista Obrero Español, y Diana Ramos Jaquet, actual presidenta, por el Partido Popular.

La actual presidenta de la Entidad Local Autónoma de Bobadilla Estación, Diana Ramos, buscará la reelección en las próximas Elecciones Municipales, pero esta vez formando parte del Partido Popular, tras haber estado vinculada al PABA. Diana Ramos dijo presentarse a estas elecciones «con un gran sentido de la responsabilidad y con el objetivo de trabajar por y para el bien de mi pueblo. Me esforzaré al máximo, como he hecho hasta ahora, y corresponder al apoyo que veo en mis vecinos. En este tiempo he acumulado experiencia, y creo que me quedan años aportando lo mejor de mí para mi pueblo, en el que vivo y en el que me muestro a disposición de todos las 24 horas del día los 365 días del año».