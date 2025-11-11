El Ayuntamiento de Antequera derriba la casa en ruinas de calle Estrella

La casa en ruinas de calle Estrella se está derribando por parte del Ayuntamiento, tras desplomarse el tejado durante el fin de semana. El lunes ... se mandó orden municipal de derribo por urgencia y este martes se inició la obra que reabrirá la calle tras un mes cerrada por el peligro que presentaba su fachada.

En la madrugada del domingo al lunes, cedió el tejado y parte de la segunda planta, sin tener que lamentar heridos y volcando el escombro sobre la zona perimetrada por el consistorio. El propio alcalde Manuel Barón confirmó que tras recibir el visto bueno de Cultura decretaría la demolición que empezó el martes y se prevé finalice este miércoles y en breve se pueda reabrir la calles y realojar a las dos viviendas que por precaución se mandaron salir de las mismas.

A mediados de octubre, se mandó desalojar el inmueble donde vivían dos mujeres, siendo alojadas en un hotel por el programa de acogida urgente. El sábado 1 de noviembre, vecinos denunciaron la caída de cascotes por lo que se intensificó el vallado y se mandó desalojar a las dos viviendas próximas. El peligro era inminente y hace tres noches se evidenció al desplomarse parte de la antigua casa.

Ahora queda saber qué hará la familia del inmueble derruido y cuándo podrán volver a sus casas las dos familias que tuvieron que salir de ellas hace doce días. El consistorio asume inicialmente la obra al carecer de medios la familia afectada.