Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Este martes comenzaron al derribo de la vivienda en ruinas A.J.G.

El Ayuntamiento de Antequera derriba la casa en ruinas de calle Estrella

En la madrugada del lunes se desplomó parte del tejado

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

La casa en ruinas de calle Estrella se está derribando por parte del Ayuntamiento, tras desplomarse el tejado durante el fin de semana. El lunes ... se mandó orden municipal de derribo por urgencia y este martes se inició la obra que reabrirá la calle tras un mes cerrada por el peligro que presentaba su fachada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  6. 6 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  7. 7

    Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas
  8. 8

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10 Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Antequera derriba la casa en ruinas de calle Estrella

El Ayuntamiento de Antequera derriba la casa en ruinas de calle Estrella