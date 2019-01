«Creía que me iban a matar, pensé en mi familia, me pincharon hasta en el cuello» El gerente del establecimiento, Juan José García, ante la puerta que destrozaron los atracadores en Antequera / Antonio J. Guerrero Atracan con un cuchillo el Burger King de Antequera y se llevan la recaudación del servicio a domicilio ANTONIO J. GUERRERO Martes, 8 enero 2019, 00:06

Dos atracadores entraron en la madrugada del domingo al lunes por la zona de servicio al restaurante Burger King de Antequera, en la céntrica calle de Cantareros, donde agredieron a dos trabajadores, les amenazaron con un cuchillo y se llevaron unos 750 euros, la recaudación del servicio a domicilio de la noche mientras cenaban los últimos clientes en su interior, según detalla su gerente, Juan José García, y los dos afectados, Ángel Rosas y Víctor Bermúdez.

La franquicia cierra los domingos a las 12 de la noche, hora desde la que terminan de cenar los últimos clientes e inician la limpieza y sacan la basura del turno. Los dos atracadores, que iban tapados con casco de motorista, aguardaban que abrieran la puerta trasera para iniciar su fechoría.

«Estaba hablando con un compañero y entraron, me pusieron contra la pared, de rodillas, me colocaron el cuchillo en el cuello, y me preguntaban que dónde estaba la caja« . Mientras, el resto de compañeros atendían a los últimos clientes que terminaban sus cenas del día de Reyes. Al ver a los atracadores, un compañero se metió en el cuarto de baño interno, pero «me echaron la puerta abajo con varias patadas, me pusieron el cuchillo en el abdomen y el cuello y ¡la caja, la caja!», le preguntaron hasta que la encontraron y se llevaron el botín.

«Yo creía que me iban a matar, pensé en mi familia, me pincharon hasta en el cuello. Di la alarma, salté la barra y la gente se fue como pudo». Liberados de la amenaza, salieron a la zona pública donde alertaron de lo sucedido el resto de compañeros y a los clientes que se fueron rápidamente del lugar.

La Policía Nacional investiga lo sucedido, utilizando las imágenes internas de grabación y varias pistas que poseen ya sobre la moto con la que escaparían y su conocimiento del sitio, los horarios y los nombres del personal.