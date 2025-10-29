Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Coín, Francisco Santos, visita las obras. SUR

Arrancan las obras entre Sierra Gorda y Sierra Chica en Coín, antesala de la pasarela ciclopeatonal sobre la A-355

Los trabajos de esta primera fase acondicionarán la travesía de la A-7059 y marcan el inicio del proyecto que transformará la movilidad peatonal en el municipio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:03

Es el primer paso de una de las actuaciones más esperadas en la localidad malagueña de Coín: la pasarela ciclopeatonal sobre la A-355. Desde ... hace unas semanas, la Junta de Andalucía ha iniciado la primera fase del proyecto, que consiste en el acondicionamiento y mejora del acceso al municipio entre las urbanizaciones de Sierra Gorda y Sierra Chica. Se trata de la antesala del gran proyecto que permitirá conectar ambas zonas residenciales mediante esta nueva vía.

