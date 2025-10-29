Arrancan las obras entre Sierra Gorda y Sierra Chica en Coín, antesala de la pasarela ciclopeatonal sobre la A-355

Es el primer paso de una de las actuaciones más esperadas en la localidad malagueña de Coín: la pasarela ciclopeatonal sobre la A-355. Desde ... hace unas semanas, la Junta de Andalucía ha iniciado la primera fase del proyecto, que consiste en el acondicionamiento y mejora del acceso al municipio entre las urbanizaciones de Sierra Gorda y Sierra Chica. Se trata de la antesala del gran proyecto que permitirá conectar ambas zonas residenciales mediante esta nueva vía.

Estos trabajos, que se están llevando a cabo por la propia Junta de Andalucía, cuentan con una inversión que ronda el millón de euros. Además, forman parte del proceso de transformación previsto para la A-355, en una actuación «muy esperada y demandada por el Ayuntamiento de Coín», explicaba su alcalde, Francisco Santos, quien añadió que el objetivo es ofrecer un mejor servicio a los vecinos para que de manera ciclopeatonal estén comunicadas ambas urbanizaciones con el resto de la ciudad.

La carretera A-355, que conecta Casapalma con Marbella, soporta más de 11.000 vehículos diarios, muchos de ellos pesados. Esta vía divide urbanísticamente a Coín en dos zonas residenciales que, hasta ahora, no contaban con una conexión peatonal adecuada. La nueva pasarela solucionará esta barrera física, ofreciendo una alternativa segura y accesible para quienes necesiten cruzar la carretera a pie o en bicicleta, ya sea para acudir al colegio, al trabajo, al centro urbano o simplemente para pasear.

Desde el Consistorio se insiste en que estas obras iniciales permitirán acondicionar, mejorar y ampliar la calzada de la A-7059, que actualmente no dispone de acceso peatonal y solo cuenta con dos carriles de doble sentido para la entrada y salida de vehículos a la ciudad.

Esta primera fase de los trabajos culminará con el ensanchamiento del carril de la A-7059 y la construcción de un acerado de casi dos metros de ancho. Además, la actuación no solo se limitará a esta carretera, sino que continuará por la urbanización de Sierra Chica, siendo la base del futuro trazado del proyecto.

La segunda fase

La continuación de esta vía por la urbanización de Sierra Chica marcará el final de la primera fase y dará paso a la segunda, que contempla la construcción de la esperada pasarela ciclopeatonal que comunicará ambas urbanizaciones de forma peatonal.

El alcalde ha adelantado que el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Fomento, trabaja ya en la licitación de esta segunda fase. Cabe recordar que la anterior licitación quedó desierta, pero ahora se busca una adjudicación definitiva para poder contratar las obras. «Esperamos que, después de esta primera fase, pueda construirse la pasarela sobre la A-355», informaba el regidor coineño.

Por último, el edil ha pedido a los vecinos de la zona y alrededores que permanezcan atentos a los avisos del Ayuntamiento, ya que los trabajos conllevarán ocasionalmente el corte del vial por motivos de obra. Durante este tiempo, se recomienda utilizar el resto de los accesos al municipio.