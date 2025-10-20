Archidona solicita a la Junta dos nuevos programas de formación y empleo en albañilería y electricidad

Archidona quiere seguir formando a sus vecinos en oficios con salida laboral. El Ayuntamiento ha anunciado este lunes que solicitará dos nuevos programas de empleo ... y formación (las antiguas escuelas taller) centrados en la albañilería y la electricidad, dos sectores con alta demanda en la localidad y en toda la comarca. El anuncio lo hizo el alcalde, Juan Manuel Almohalla Astorga, durante un encuentro con la delegada territorial de Empleo y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez, celebrado en el Salón de Plenos del consistorio este lunes.

La presentación de estas solicitudes llega pocos días después de que la Junta de Andalucía abriera una nueva convocatoria de programas de empleo formación, el pasado viernes. El Ayuntamiento ha homologado recientemente sus instalaciones municipales para poder impartir certificados de profesionalidad en ambas materias, un paso imprescindible para poder optar a estas iniciativas. Gracias a ello, el consistorio pedirá dos programas: uno de albañilería, que ofrecerá certificados de nivel 1 y 2, y otro de electricidad, con un certificado de nivel 2.

El alcalde destacó la relevancia que tienen estos oficios en Archidona, donde la falta de profesionales cualificados empieza a ser un problema tanto para las empresas locales como para los particulares. «Son dos oficios muy importantes en los que las necesidades del municipio lo requieren», afirmó Almohalla, que considera que este tipo de formación puede ser clave para dar una oportunidad laboral a muchas personas desempleadas y, al mismo tiempo, cubrir la creciente demanda del mercado.

Por su parte, Carmen Sánchez subrayó la importancia de este tipo de programas en el contexto actual. La delegada confirmó que el plazo para presentar solicitudes estará abierto durante esta semana y recordó que la Consejería de Empleo destinará este año 17 millones de euros a estos proyectos en la provincia de Málaga. Desde 2019, la inversión acumulada en este tipo de formación asciende a 65 millones de euros. «Estos programas son una herramienta clave contra el desempleo y la falta de relevo generacional», señaló Sánchez, que lamentó la escasez de trabajadores jóvenes en oficios tradicionales. «No hay albañiles, no tenemos fontaneros, no tenemos electricistas, no tenemos personas jóvenes que se quieran incorporar a este mercado laboral que tanta salida tiene», añadió.

15 plazas

Cada uno de los programas tendrá una duración de un año y contará con un máximo de 15 plazas. Los participantes recibirán formación teórica y práctica, y por esta última percibirán una remuneración equivalente a casi el 85% del salario mínimo interprofesional. El objetivo es facilitar su inserción laboral estable. «Queremos que las personas que pasen por una escuela taller no vuelvan a pisar nunca más una oficina de empleo», dijo la delegada.

Tanto Sánchez como Almohalla animaron a los vecinos interesados a inscribirse cuanto antes en las oficinas de empleo. Es un requisito indispensable figurar como «interesado en formación» o en escuelas taller para poder ser seleccionado. Si finalmente se conceden los programas solicitados, el Ayuntamiento lanzará una campaña de difusión para informar sobre los plazos y el proceso de inscripción.

En la reunión también se habló del futuro programa «Actívate Joven», destinado a promover la inserción laboral entre los más jóvenes. Además, el alcalde aprovechó el encuentro para agradecer a la Junta el impulso del plan «Andalucía Activa», que ha permitido la firma de 47 contratos en el municipio en el último año, contribuyendo a mejorar las cifras de empleo y a dinamizar la economía local.