La reunión técnica con representantes del estudio García de los Reyes para coordinar los primeros trabajos del Plan de Ordenación Urbana del Conjunto Histórico de Archidona. SUR

Archidona inicia la redacción del Plan de Ordenación Urbana para agilizar licencias en el Conjunto Histórico

El Ayuntamiento encarga al estudio del POU, una asistencia técnica de 185.856 euros que permitirá solicitar a la Junta la delegación de competencias y acortar los plazos de tramitación

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Archidona

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

El Ayuntamiento de Archidona lleva en marcha desde hace unas semanas, los trabajos técnicos para la redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU) centrado en ... la protección del Conjunto Histórico del municipio. Se trata de un documento clave cuyo propósito principal es solicitar a la Consejería de Cultura la delegación de competencias para gestionar directamente las autorizaciones vinculadas a esta zona protegida. El Consistorio considera que la obtención de esta delegación permitirá mejorar de forma notable la eficiencia administrativa en un ámbito especialmente sensible para los vecinos, al estar sujeto actualmente a procedimientos más complejos y lentos.

