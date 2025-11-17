Archidona inicia la redacción del Plan de Ordenación Urbana para agilizar licencias en el Conjunto Histórico

El Ayuntamiento de Archidona lleva en marcha desde hace unas semanas, los trabajos técnicos para la redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU) centrado en ... la protección del Conjunto Histórico del municipio. Se trata de un documento clave cuyo propósito principal es solicitar a la Consejería de Cultura la delegación de competencias para gestionar directamente las autorizaciones vinculadas a esta zona protegida. El Consistorio considera que la obtención de esta delegación permitirá mejorar de forma notable la eficiencia administrativa en un ámbito especialmente sensible para los vecinos, al estar sujeto actualmente a procedimientos más complejos y lentos.

Con este paso, el equipo de gobierno pretende agilizar la tramitación de licencias de obra y reducir plazos que, durante años, han supuesto un inconveniente recurrente para propietarios y profesionales. La intención es que el Ayuntamiento pueda actuar con mayor autonomía en la evaluación y autorización de proyectos dentro del Conjunto Histórico, un espacio que cuenta con particularidades urbanísticas y patrimoniales. Para ello, la elaboración del POU es indispensable, ya que proporcionará el marco técnico y normativo necesario para garantizar una gestión adecuada y ajustada a los criterios de protección cultural.

Los trabajos han sido adjudicados al estudio de Arquitectura Juan Carlos García de los Reyes, un equipo especializado y con amplia experiencia en intervenciones de planificación urbana en entornos patrimoniales. La asistencia técnica, que permitirá elaborar los documentos necesarios para solicitar la delegación de competencias, cuenta con un presupuesto total de 185.856 euros, IVA incluido. El Ayuntamiento subraya que esta elección responde a la necesidad de contar con profesionales de solvencia, dada la complejidad que implica trabajar en un conjunto histórico protegido y la importancia de que el proceso se desarrolle con rigor técnico.

Reunión técnica

De hecho, hace unas semana tuvo lugar una reunión técnica de seguimiento entre la arquitecta municipal, Inmaculada Montero, y representantes del estudio adjudicatario, con el objetivo de coordinar las primeras líneas de trabajo. Durante el encuentro se establecieron los mecanismos de comunicación y supervisión que se mantendrán durante el desarrollo del proyecto, así como el calendario orientativo de avances. Esta reunión marca oficialmente el inicio operativo del proceso, que ya había dado sus primeros pasos durante 2024 con tareas preliminares de análisis y recopilación de información.

El Ayuntamiento de Archidona busca autonomía en la gestión de licencias para proteger su patrimonio histórico

El proyecto se desarrolla bajo la dirección del área de Urbanismo, encabezada por el alcalde, Juan Manuel Almohalla Astorga, y actualmente se encuentra en la Fase 1 del procedimiento: la Redacción del Avance y el Documento Inicial Estratégico. Esta etapa es esencial, ya que proporciona la base técnica y metodológica sobre la que se articulará el resto del plan. Según los técnicos del estudio, aunque el plazo máximo previsto para la ejecución global del POU es de 48 meses, los primeros resultados comenzarán a apreciarse entre los 18 y 20 meses desde el inicio formal de los trabajos.

La puesta en marcha de este proyecto supone un paso significativo para Archidona en materia de gestión patrimonial y planificación urbanística. El Ayuntamiento confía en que la redacción del POU permita agilizar trámites, ofrecer mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y mejorar la preservación del Conjunto Histórico, uno de los elementos más representativos del municipio. Con este proceso ya en marcha, la administración local avanza hacia un modelo más eficiente y adaptado a las necesidades reales de la población.