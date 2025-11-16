Un mes después del reconocimiento oficial por parte de la Junta de Andalucía, la Junta Central de Usuarios del Guadalhorce comienza a perfilar su hoja ... de ruta. El nuevo ente nace con la misión de ordenar y unificar los intereses de agricultores, ayuntamientos, comunidades de regantes y otros usuarios del sistema, en un momento clave para la gestión del agua en la comarca. Francisco Espinosa Vega, presidente de la organización, habla sobre los retos inmediatos, el papel del agua regenerada y la visión a largo plazo para garantizar la sostenibilidad hídrica del Valle del Guadalhorce.

—Más de un mes después del reconocimiento oficial de la Junta Central, ¿qué supone, en términos prácticos y reales, este paso?

—Supone, sobre todo, que por fin hemos conseguido unirnos bajo una estructura sólida para abordar de forma conjunta la gestión del agua en todo el Valle del Guadalhorce. Hasta ahora cada uno iba por su lado, pero la Junta Central nos permite trabajar coordinados en cuestiones clave como la incorporación del agua regenerada, la planificación del sistema o la interlocución con las administraciones. Es una iniciativa que, por primera vez, ordena y da coherencia al aprovechamiento del agua en Málaga.

—¿Por qué era tan importante contar con este ente común?

—Porque necesitábamos una voz única ante las instituciones, también ante Europa, para poder avanzar en proyectos de envergadura como la distribución del agua regenerada. Este ente nos da capacidad jurídica, técnica y organizativa. Es la herramienta para impulsar acuerdos, captar ayudas y plantear soluciones que antes eran imposibles de coordinar entre tantos usuarios distintos.

—Ahora mismo reunís 15 entidades y más de 4.000 hectáreas. ¿Qué peso representa eso dentro del sistema? ¿Hay más usuarios interesados en sumarse?

—A día de hoy, con las últimas incorporaciones. incluidos varios ayuntamientos que quieren usar agua regenerada para jardines y zonas verdes, y también campos de golf, superamos con claridad el 50% del sistema. Y es solo el punto de partida. Hemos mantenido reuniones con muchas comunidades de regantes del valle y la disposición es muy buena. Ven que, si vamos todos juntos, podemos aprovechar mejor los recursos, recuperar los acuíferos y dar estabilidad al territorio. Hay interés real y creemos que en los próximos meses se sumarán más usuarios.

—Hablan de ordenar, unificar y representar a todos esos usuarios. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?

—Lo primero será presentar un anteproyecto con las necesidades reales de agua de los regantes, pero también de otros usuarios como ayuntamientos o instalaciones deportivas. Hoy se están vertiendo al mar más de 2.500 litros por segundo de agua regenerada perfectamente útil para el riego. La Junta Central nos permitirá planificar cómo aprovecharla, mezclándola cuando sea necesario para obtener la calidad adecuada para cada cultivo, y garantizar así un suministro estable independiente de si llueve más o menos. En resumen: planificar, coordinar y ordenar un recurso que ahora mismo se pierde.

—¿Qué conflictos o descoordinaciones existían hasta ahora que este ente puede resolver?

—La principal era la falta de una voz común. Cada comunidad, cada ayuntamiento y cada usuario iba por su cuenta. Ahora la Junta Central será la entidad que represente al sistema en todos los organismos oficiales. Esa unidad es clave para defender intereses, plantear proyectos, solicitar ayudas o resolver problemas que afectan a todos. Es un cambio estructural.

—¿Qué decisiones podrá tomar la Junta Central y cuáles seguirán en manos de la Administración?

—Nosotros vamos a definir las necesidades del sistema y proponer las actuaciones prioritarias, porque somos quienes conocemos al detalle los cultivos, las explotaciones y los recursos necesarios para mantener más de 10.000 hectáreas de cítricos que son el pulmón verde de Málaga. La Administración tendrá que colaborar y ejecutar las obras o autorizaciones que correspondan, pero ahora podrá hacerlo con un documento técnico serio y consensuado. Es un modelo basado en la colaboración y la planificación conjunta.

—¿Cuáles son hoy las principales necesidades del sistema de riego del Valle del Guadalhorce?

—El gran problema es que la infraestructura del margen derecho e izquierdo del Guadalhorce es de los años 60. Hay pérdidas de agua, falta de eficiencia y sistemas ya desfasados. Urge modernizar toda la red con nuevas tecnologías, tuberías a presión y soluciones que permitan regar con menos pérdidas y con mayor control. Es una obra indispensable para el futuro del riego en la provincia.

—¿Dónde detectan los mayores problemas de conservación y eficiencia operativa?

—Los años de sequía lo agravan todo. Cuando los recursos son escasos, la falta de modernización se nota muchísimo más. Por eso apostamos por un sistema mixto que combine agua regenerada, agua de embalses y el acuífero. Es la única forma de recuperar el acuífero y ganar resiliencia en épocas críticas.

—Sobre el agua regenerada de la EDAR Málaga: ¿qué volumen real podría aportar y para qué usos?

—Solo la depuradora del Guadalhorce vierte ahora mismo 2.500 litros por segundo al mar sin aprovechar. Con ese caudal podríamos garantizar riegos estables para más de 10.000 hectáreas del valle. Además, al poder mezclarla para ajustar la calidad según los cultivos, conseguiríamos un recurso continuo y seguro. Aprovechar el agua regenerada es asegurar el riego del Guadalhorce, llueva o no llueva, porque es un agua que la ciudad seguirá generando siempre, independientemente de los ciclos de sequía. Es una oportunidad histórica.

—¿En qué punto están los trámites y calendarios?

—Estamos al inicio, pero con un camino claro. Almería lleva mucha ventaja en esto, igual que Murcia o Alicante, y hay fondos europeos para este tipo de proyectos. Queremos acogernos a ellos y contamos con la experiencia de zonas que llevan ya 30 o 40 años aprovechando el agua regenerada con éxito.

—La comarca ha sufrido años muy duros de sequía. ¿Qué aprendizajes deja esta etapa?

—Que debemos mantener los cauces limpios, siempre respetando la fauna y la flora. Las danas de los últimos años han provocado inundaciones graves porque el agua no pudo evacuar correctamente. Si los cauces están despejados, el río puede responder mejor en episodios extremos y evitamos daños en zonas como La Vega o áreas bajas de Coín y Cártama. La prevención es fundamental.

—¿Qué medidas proponen para reducir la vulnerabilidad frente a futuras sequías?

—Además de la limpieza de cauces, una obra clave sería el pantano de la Sierra de las Nieves o de Coín. El río Grande aporta caudales muy altos en episodios de lluvias fuertes y eso termina desbordando el Guadalhorce. La cabecera retiene bien, pero falta ese embalse para controlar el aporte del río Grande. Con esa infraestructura y el sistema mixto de recursos, reduciríamos muchísimo el riesgo.

—En materia de financiación, ¿cuáles son las líneas más urgentes?

—Primero, toda la red de tuberías y la infraestructura para aprovechar el agua regenerada. También varias grandes balsas que permitan almacenar agua durante todo el año. Estamos redactando el anteproyecto con técnicos que conocen el Guadalhorce a la perfección y que han trabajado antes con la Junta. Es una obra grande, pero imprescindible.

—Mirando a 10 o 20 años, ¿cómo imagina el Guadalhorce si se ejecuta el Plan Director?

—Imagino un valle que sea motor agrícola y ambiental para Málaga. Con el agua garantizada, llueva o no llueva, y con el crecimiento de la ciudad, cada vez habrá más agua regenerada disponible. Eso permitirá mantener una Málaga verde y seguir siendo líderes en limón ecológico, donde ya somos referencia mundial. Todo ello ayuda a mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad. El agua es la base del futuro del territorio.

—¿Qué mensaje enviaría a quienes aún no se han sumado a la Junta Central?

—Que estamos ante la obra más importante que se va a hacer en Málaga en materia hídrica. Asegurar el agua para siempre significa estabilidad, empleo y futuro. Donde se ha implantado este modelo —Israel, Murcia, Alicante— ha cambiado la economía y el territorio. Invitamos a todos los usuarios a sumarse, porque este proyecto es de todos y para todos.