Francisco Espinosa, presidente de la Junta Central de Usuarios del Guadalhorce. SUR

Francisco Espinosa, presidente de la Junta Central del Guadalhorce

«Aprovechar el agua regenerada es asegurar el riego del Guadalhorce, llueva o no llueva»

El máximo representante de la entidad defiende que la unidad del sistema y la modernización de infraestructuras marcarán el futuro hídrico de la comarca

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Un mes después del reconocimiento oficial por parte de la Junta de Andalucía, la Junta Central de Usuarios del Guadalhorce comienza a perfilar su hoja ... de ruta. El nuevo ente nace con la misión de ordenar y unificar los intereses de agricultores, ayuntamientos, comunidades de regantes y otros usuarios del sistema, en un momento clave para la gestión del agua en la comarca. Francisco Espinosa Vega, presidente de la organización, habla sobre los retos inmediatos, el papel del agua regenerada y la visión a largo plazo para garantizar la sostenibilidad hídrica del Valle del Guadalhorce.

