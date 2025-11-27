Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde Manuel Barón y el teniente de alcalde Antonio García Mendoza con un cartel de la ordenanza A.J.G.

Antequera regula el patinete eléctrico que no podrá ir por las aceras

Habrá sanciones de 60 a 1.200 euros para quien no cumpla la normativa a comenzar en el primer trimestre de 2026

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:37

El Ayuntamiento de Antequera aprueba una ordenanza municipal para el uso del patinete eléctrico desde el próximo año 2026, donde dictaminan que debe seguir las ... normas de circulación del resto de automóviles, no invadir aceras, llevar casco, luces y ser mayor de 16 años, según adelantan el alcalde Manuel Barón y el teniente de alcalde Antonio García Mendoza.

