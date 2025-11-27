Antequera regula el patinete eléctrico que no podrá ir por las aceras

El Ayuntamiento de Antequera aprueba una ordenanza municipal para el uso del patinete eléctrico desde el próximo año 2026, donde dictaminan que debe seguir las ... normas de circulación del resto de automóviles, no invadir aceras, llevar casco, luces y ser mayor de 16 años, según adelantan el alcalde Manuel Barón y el teniente de alcalde Antonio García Mendoza.

Así lo aprobará la sesión plenaria de este viernes y tras el plazo de alegaciones, se prevé se ponga en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año. Barón apunta que «hemos visto cómo se están imponiendo en nuestras calles y por tanto hay que emitir una ordenanza». Lamenta que «el Gobierno de España no haya realizado ninguna normativa» para todo el territorio nacional y sean los consistorios los que tengan que desarrollar su uso.

El objetivo principal «que tenemos de esta ordenanza es la seguridad del peatón, protegerlo como usuario de las calles, como viandante más vulnerable, y más viendo lo que estamos viendo en que determinados usuarios de estos patinetes, pues hacen uso omiso de determinadas vías».

Por su parte, García Mendoza adelanta que para su cumplimiento habrá sanciones «de forma proporcionada y clara desde leves de 60 a 120 euros, graves de 121 a 400 y muy graves de 401 a 1.200 euros».